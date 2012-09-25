Украина нуждается в законе о митингах - эксперт

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Принятие закона о мирных собраниях в Украине необходимо, чтобы протестующие могли опираться на правовые нормы.

Об этом заявил правозащитник Евгений Захаров в комментарии «Главреду».

«На наш взгляд, там есть много хороших норм. Есть и недостатки, которые было бы желательно устранить, но они не такие принципиальные», - отметил эксперт.

Захаров убежден, что принятие закона поставит милицию в определенные рамки.

«Хочу сказать, что именно милиция была против принятия этих законопроектов. Они за два года привыкли, что имеют большую свободу в отношении участников митингов. Поэтому МВД было против этих законов», - заверил он.

Правозащитник отметил, что одной из главных особенностей законопроекта является норма «о спонтанных собраниях», которые происходят без уведомления, как спонтанная реакция на случившееся.

Кроме того, введена важная норма о контрдемонстрациях, когда две враждующие политические силы объявляют о проведении собраний в одном месте и в одно время.

В законе очень четко прописано, как их развести. Сейчас в подобных случаях акции запрещают без лишних объяснений.

фото: donbass.ua

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