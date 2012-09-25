В России за осквернение церквей будут сажать на 5 лет

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В России будет введено уголовное наказание за осквернение церковных святынь - до пяти лет тюрьмы.

Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, сообщают «Ведомости».

Предполагается, что в Уголовном Кодексе появится статья «Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан».

Наказание предусмотрено за публичные оскорбления религиозных убеждений граждан и унижение богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

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Эти нарушения будут караться штрафом, обязательными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Вторая часть статьи предполагает наказание за осквернение и разрушение объектов и предметов религиозного почитания, в том числе мест совершения религиозных обрядов и паломничества.

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За это нарушителю может быть назначен штраф, 400 часов обязательных работ или пять лет тюрьмы.

Ужесточение наказания за оскорбления религиозных чувств граждан и осквернение святынь связано с ростом преступлений в этой области.

Межфракционная группа Госдумы 24 сентября обратила внимание на «участившиеся случаи убийств духовных лидеров, насилие в отношении верующих, спиливание крестов, разрушение храмов» и другие подобные акты.

В связи с этим депутаты готовы к принятию постановления о защите религиозных чувств граждан. Следующим шагом будет внесение законопроекта о введении новой статьи Уголовного Кодекса.

Предложения ужесточить законодательство в этой области появились в первые дни после акции панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя, за которую впоследствии три участницы группы были приговорены к двум годам колонии по статье «хулиганство».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Украине подобные акции проводило движение FEMEN.

Среди самых резонансных акций движения – уничтожение поклонного креста в центре Киева.

фото: stereogum.com

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