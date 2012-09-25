Каникулы в школах перенесут из-за выборов Рады

{1-} В связи с выборами в Раду школьные каникулы будут перенесены на четыре дня.

Об этом говорится в письме Минобразования, передает НБН.

Осенние каникулы должны были начаться 29 октября, на следующий день после выборов, и закончиться 4 ноября. В то же время, чиновники предлагают отправить школьников на отдых с 25 октября и по 1 ноября, то есть с четверга по четверг.

Перенос каникул обусловлен тем, что большинство избирательных участков располагается в школах, а в состав комиссий входят учителя, завучи и директора. Кроме того, чиновники уверены, что это поможет «избежать осложнения эпидемиологической ситуации в детских коллективах».

Также отмечается, что в течение трех дней школам успеют вернуть прежний вид.

Напомним, выборы в Верховную Раду состоится 28 октября, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Ранее в связи с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 украинские старшеклассники раньше закончили учебу.

Фото: picma.ru

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