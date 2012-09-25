Экс-главе мятежного Жанаозена дали 10 лет тюрьмы с конфискацией

{1-} 25 сентября бывшего акима Жанаозена (города в Мангистауской области Казахстана), где прошли массовые беспорядки, Орака Сарбопеева приговорили к 10 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Обвинительный приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана, сообщает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, у акима будет конфисковано имущество.

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Ранее «Главред» сообщал, что 16-17 декабря 2011 года в Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и свыше 100 получили ранения. Беспорядкам предшествовала семимесячная забастовка нефтяников, недовольных уровнем зарплат и социально-экономическими условиями жизни.

Генпрокуратура Казахстана заявляла, что нарастанию социальной напряженности способствовали незаконные действия должностных лиц местных исполнительных органов и руководителей нефтяных предприятий.

Позже были арестованы акимы Жанаозена - Жалгас Бабаханов (занимал эту должность с 1999 по 2009 год), Сарбопеев (занимал должность акима до начала февраля этого года) и первый зам акима Мангистауской области Амангельды Айткулов.

Сарбопеев в июне этого года был полностью оправдан и отпущен из-под стражи в зале суда. Однако в начале августа апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда Мангистауской области отменила оправдательный вердикт. Верховный суд определил, что судить его будут в Актюбинске.

Фото: rus.azattyk.org

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