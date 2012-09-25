Лавриновичу грозит вылет из Высшего совета юстиции - СМИ

{1-} В Администрации Президента подготовлены изменения к Конституции, которые предусматривают новый порядок формирования Высшего совета юстиции. Согласно ему из состава ВСЮ может быть выведен министр юстиции.

Об этом со ссылкой на свои источники в АП сообщает «Коммерсантъ-Украина».

По информации издания, проект изменений в ст. 131 Конституции, которая посвящена Высшему совету юстиции, направят в Конституционную ассамблею, а также на экспертизу в Совет Европы.

Речь идет о новом порядке формирования совета, состоящего из 20 членов. Сейчас по должности в его состав входят председатель Верховного суда, министр юстиции и Генпрокурор. По три человека в ВСЮ назначают Верховная Рада, Президент, съезды судей, адвокатов и представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений. Еще двух членов избирает Всеукраинская конференция представителей прокуратуры.

Проектом предполагается, что большинство в ВСЮ - 14 из 20 человек - будет представлять судейский корпус. В частности, 11 членов будут избираться съездом судей, еще три - главы Верховного и Конституционного судов, а также глава Совета судей - будут входить в состав ВСЮ по должности. Кроме того, в совете будет присутствовать лишь один представитель органов прокуратуры - Генпрокурор.

Документ также предусматривает введение в ВСЮ Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. При этом из его состава будет выведен министр юстиции. Еще по два члена совета будут назначать съезд представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений и съезд адвокатов.

Напомним, что сейчас министром юстиции является Александр Лавринович.

Новости по теме:

Конституцию изменят ради денег от Евроcоюза

Новую Раду возглавят Левочкин или Лавринович - СМИ

Лавринович не считает 1 Мая праздником

В Украине уволили 49 судей, причастных к рейдерству