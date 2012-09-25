Иран испытал ракеты, созданные, чтобы сбивать самолеты США

{1-} В Иране прошли испытания ракетной системы ПВО, созданной для борьбы с американскими самолетами.

Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции, передает ИТАР-ТАСС.

«Система среднего радиуса действия «Раад» («Гром») способна перехватывать воздушные цели на расстоянии 50 км и на высоте более 22 км», - отмечается в нем.

Один из командиров Корпуса, генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что «система была создана с целью борьбы с самолетами ВВС США».

«Данная система ПВО была создана исключительно собственными силами с целью добиться независимости в этой области», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Тегеран может нанести упреждающий удар по Израилю, если будет располагать данными о его готовности атаковать Исламскую Республику.

В настоящее время Иран проводит военно-морские учения в Персидском заливе, в которых принимают участие подводные лодки и эсминцы.

В этих же водах идут маневры ВМС США и их союзников. В ходе них отрабатывается задача сохранения открытыми путей доставки нефти в районе Персидского залива.

Командующий ВМС КСИР Али Фадави отметил, что Иран произвел во время учений одновременный запуск четырех морских ракет в районе залива.

«Все четыре ракеты были одновременно выпущены по крупной морской цели. Через 50 секунд эта цель затонула», - добавил он.

Иран неоднократно заявлял, что нанесет удар по израильским и американским базам в этом регионе, если подвергнется нападению. Он также угрожает блокировать Ормузский пролив, узкое горло Персидского залива, через который проходит 40% перевозимой танкерами нефти в мире.

фото: trend.az

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