Иран испытал ракеты, созданные, чтобы сбивать самолеты США

{1-} В Иране прошли испытания ракетной системы ПВО, созданной для борьбы с американскими самолетами.
Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции, передает ИТАР-ТАСС.
«Система среднего радиуса действия «Раад» («Гром») способна перехватывать воздушные цели на расстоянии 50 км и на высоте более 22 км», - отмечается в нем.
Один из командиров Корпуса, генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что «система была создана с целью борьбы с самолетами ВВС США».
«Данная система ПВО была создана исключительно собственными силами с целью добиться независимости в этой области», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Тегеран может нанести упреждающий удар по Израилю, если будет располагать данными о его готовности атаковать Исламскую Республику.
В настоящее время Иран проводит военно-морские учения в Персидском заливе, в которых принимают участие подводные лодки и эсминцы.
В этих же водах идут маневры ВМС США и их союзников. В ходе них отрабатывается задача сохранения открытыми путей доставки нефти в районе Персидского залива.
Командующий ВМС КСИР Али Фадави отметил, что Иран произвел во время учений одновременный запуск четырех морских ракет в районе залива.
«Все четыре ракеты были одновременно выпущены по крупной морской цели. Через 50 секунд эта цель затонула», - добавил он.
Иран неоднократно заявлял, что нанесет удар по израильским и американским базам в этом регионе, если подвергнется нападению. Он также угрожает блокировать Ормузский пролив, узкое горло Персидского залива, через который проходит 40% перевозимой танкерами нефти в мире.
фото: trend.az
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