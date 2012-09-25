Москаль рассказал, чем грозит закон о мирных собраниях

{1-} В украинском обществе развернулась дискуссия по поводу законопроекта о мирных собраниях. При этом весьма неслучайным считается факт принятия нового закона, ограничивающего собрания, и закупка новой техники МВД.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил нардеп Геннадий Москаль.

«Не может быть таких совпадений: резкое техническое оснащение милиции и тут же одновременное принятие закона», - считает оппозиционер.

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Наиболее спорным вопросом является срок уведомления об акции, который составляет два дня. Оппозиционеры и некоторые гражданские активисты считают, что это очень много.

Об этом заявил президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.

{2-} «В Конституции записано, что должны предупреждать заранее. Не установлено – за час, за 15 минут, за день, за два дня, - рассуждает эксперт. – Я, честно, не знаю, какие для Украины должны быть разумные сроки. Я думаю, что любые ограничения приведут к тому, что просто не будут давать проводить акции».

Он подчеркнул: «У нас власть может применить самый лучший закон в свою пользу. Если бы власть была демократической, я бы и слова не сказал. А она, с одной стороны, закупает технику для разгона демонстраций, а с другой – принимает закон, которым регулирует проведение массовых акций. Как-то оно попахивает не очень хорошо».

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