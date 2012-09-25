В Украине стартовала акция против закона о клевете

{1-} В украинском интернете 25 сентября стартовала акция против законопроекта о клевете, который Верховная Рада приняла в первом чтении.

Об этом сообщает zn.ua.

«Этот закон касается не только журналистов, но и всех граждан, и является угрозой для всего гражданского общества. Поскольку к клевете могут отнести любое публичное высказывание или комментарий в СМИ, если суд решит, что он может нанести ущерб чести и достоинству человека. Этот закон является угрозой для всего гражданского общества », - подчеркивается в совместном заявлении журналистов.

«Мы протестуем против законопроекта, который вводит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет за клевету», - говорится в заявлении.

«Уверены, что этот законопроект, предложенный представителем Партии регионов Виталием Журавским и уже поддержанный в первом чтении ПР, КПУ и Народной партией, разрушит свободу слова в стране, поскольку заставит многих журналистов отказаться от любой критики в адрес власти, которая может быть впоследствии названа клеветой», - говорится в заявлении.

«Мы уверены, что учитывая состояние судебной системы Украины, этот закон будет использоваться избирательно против журналистов, которые публикуют критические материалы в адрес власти», - отметили журналисты.

Интернет-издания призвали людей защитить свое право на информацию и сказать «НЕТ закону о клевете». Также журналисты призывают людей обратиться к депутатам, которые проголосовали за этот закон и спросить «почему они это сделали».

«Вы можете позвонить или написать письмо в центральный офис Партии регионов и в Администрацию Президента и узнать, зачем регионалы голосовали за законопроект, и что о нем думает Президент», - сказано в сообщении.

Адреса и телефоны, взяты из открытых источников, можно узнать здесь.

Фото tvi.ua

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