Программа «Гроші» готовит к эфиру второй сюжет о внутренней кухне Femen

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Журналистка программы «Гроші» Дарья Чиж, которая месяц находилась вместе с девушками из движения Femen, работает над вторым сюжетом о жизни активисток-феменисток. «Я была готова к такой реакции девушек. Ведь их главная цель – на всем делать скандал», - заявила Даша Чиж.

Редакция программы «Гроші» утверждает, что все материалы по FEMEN, которые были в эфире программы от 19 сентября, соответствуют действительности. Ведь редакция всегда тщательно проверяет информацию перед тем, как ее обнародовать.

Как и в первом сюжете, на этой неделе телезрителей ждут интервью со спонсорами движения, кадры из реальной жизни феминисток и общение с ними.

Все, что будет показано, - настоящие, и поэтому шокирующие кадры о жизни обнаженных протестующих. Уже в среду зрители телеканала «1+1» узнают о тайных поклонниках Femen из Франции и о наполеоновских планах феминисток соблазнить украинских министров и депутатов.

Программа даст слово бизнесменам, которые деньгами помогали Femen встать с колен, и раскроет еще больше тайн внутренней кухни женского движения, грудью пробивающего свой путь в политику.

Смотрите, что на самом деле ведет в бой известные бюсты страны, в среду, 26 сентября, в 22-30 на телеканале «1+1».

фото: tsn.ua