Япония и Китай устроили перестрелку из водометов

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Конфликт между Китаем и Японией вокруг спорных островов Сенкаку перешел в новую фазу. Кораблям береговой охраны Японии пришлось использовали водяные пушки, чтобы остановить 48 тайваньских рыболовецких шхун и восемь тайваньских пограничных кораблей, находящихся в районе спорных островов.

По данным береговой охраны Японии, на данный момент все тайваньские суда и корабли покинули район спорных островов, сообщает «Интерфакс».

Накануне сообщалось, что к спорным островам Сенкаку, или, как их называет китайское и тайваньское население, Дяоюйдао, направились по меньшей мере 75 тайваньских рыболовецких судов в знак протеста против их национализации Японией. Тайваньская пресса в понедельник сообщила, что еще одной целью такого демарша является обеспечение защиты прав Тайваня на рыбную ловлю в акватории островов.

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В то же время представитель Управления береговой охраны Тайваня заявил, что в спорные воды зашли в общей сложности 58 рыболовных судов и несколько сторожевых кораблей. Японская береговая охрана потребовала от судов флотилии покинуть этот район, что и сделали тайваньские суда через некоторое время.

Изначально участники акции протеста собирались войти в 12-мильную зону территориальных вод Японии и развернуть плакаты с протестами против ее действий по препятствованию тайваньским рыбакам. «Промысловые права важнее, чем суверенитет, но в данном случае они затрагивают и суверенитет тоже», - заявил организатор флотилии Чэнь Чуньшэн.

Первый корабль с тайваньскими демонстрантами появился вблизи спорных островов в минувшую пятницу. Демонстранты держали в руках плакаты, на которых было написано, что острова Сенкаку - часть Тайваня. На предупреждение японских военнослужащих о том, что судну запретят вход в японские территориальные воды, они стали выкрикивать «Дяоюйдао - наша территория!».

Кроме того, в понедельник же недалеко от островов были замечены еще как минимум девять китайских патрульных кораблей.

фото, видео: nhk.or.jp , rt.com

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