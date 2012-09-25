Смертницу, убившую шейха в Дагестане, готовил русский ваххабит

{1-} Духовный лидер мусульман Дагестана, шейх Саид Афанди был убит смертницей, подготовленной русским ваххабитом.

Об этом сообщает газета «Известия».

«По нашим данным, Алексей Пашинцев или Абдул Малик, как он себя называет, руководил подготовкой Сапрыкиной (смертницы), он, в свою очередь отчитывался перед главой боевиков Дагестана Рустамом Асильдаровым», - рассказал источник издания.

Спецслужбы на одном из экстремистских сайтов обнаружили видеозапись обращения террориста, на которой он объяснил почему нужен был этот теракт.

«Тот, кто сомневается в пользе недавно проведенной операции по ликвидации Саида Афанди, тот пусть еще раз внимательно прочитает Аллаха. Вы знаете, что эту операцию провела мусульманка, пожертвовавшая своей светлой жизнью и религией Аллаха, ради всех мусульман», - заверил Пашинцев.

Русский ваххабит – уроженец Белгородской области. В 2008 году поступил в Белгородский госуниверситет, но был отчислен за плохую успеваемость.

В это время начал тесно общаться с местными исламистами и принял мусульманство.

В январе 2012 переехал в Дагестан, где прошел учебу в тренировочном лагере кадарской бандгруппы. После окончания обучения был назначен главой бандгруппы Буйнакска.

После смерти мужа Аминат Курбановой (она же Алла Сапрыкина) стал ее куратором и контролировал ее передвижения от села Комсомольское, где она жила последние полгода, до селения Чиркей, в котором был убит Саид Афанди.

Как известно, теракт произошел в ночь на 28 августа. Смертница под видом прихожанки прошла в дом, где проповедовал шейх. Во время молитвы она приблизилась к духовному лидеру и взорвалась.

Жертвой теракта стал сам Саид Афанди, а также шесть прихожан.

фото: assalam.ru

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