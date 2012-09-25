В Крыму дети из Донецка отравились галлюциногенами

{1-} В крымском санатории «Южнобережный» четверо детей из донецкого интерната отравились галлюциногенными ягодами.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, у детей появились галлюцинации.
Скорая помощь доставила детей в реанимацию больницы в Ялте. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.
Пострадали трое мальчиков 9 лет, и один – 10 лет.
Дети прибыли на отдых из интерната Донецка.
Фото: ТСН
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