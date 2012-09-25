Фарион призвала к бойкоту русского языка в школах

{1-} Ирина Фарион, депутат Львовского облсовета от ВО «Свобода», призвала бойкотировать изучение русского языка в школах и отказаться от изучения истории по «имперским» учебникам.

Об этом депутат заявила на сессии облсовета, передает varianty.net.

По словам Фарион, ситуация с изучением истории в школах повторяет сценарий в 1930-х годов, когда в Галичине пытались бороться с полонизацией украинских школ.

По мнению депутата, в школах идет процесс русификации и детей пытаются обучать по учебникам с «подкорректированной» историей.

Фарион уверена, что в противовес этому процессу необходимо массово отказываться от изучения истории по учебникам Министерства, возглавляемого Дмитрием Табачником и бойкотировать изучение русского языка в школах.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее Ирина Фарион сравнила регионала Василия Горбаля с «проституткой, которая учит морали».

«Господин Василий, и вы мне будете говорить о двуличии? Извините, это когда проститутки учат нас морали, то тогда начинают работать совсем другие факторы!», - заявила Фарион в эфире украинского телевидения.

Фото: ТСН

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