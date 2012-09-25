В Сирии взорван штаб армейской разведки: десятки погибших

В столице Сирии, Дамаске, взорвано здание армейской разведки. По данным оппозиции, погибли десятки офицеров и бойцов гражданской милиции – «Шабихи».
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Один из наших людей поместил взрывчатку в находящийся в здании резервуар с топливом», - заявил представитель группировки «Бригады внуков пророка», которая взяла ответственность за теракт.
В свою очередь, представители официальных СМИ заявили, что взрыв произошел в здании военного училища «Сыновья мучеников», а директор заведения Мухаммед Амин Махмуд опроверг информацию о гибели людей. По его словам, в результате взрыва ранения получили семь человек.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее август 2012 года, по данным ООН, стал самым кровавым месяцем с начала противостояния в Сирии.
Военные действия охватили все крупнейшие города страны, жилые кварталы все чаще подвергаются обстрелу из тяжелых орудий, а также налетам авиации.
Одновременно с этим более активными стали действия со стороны вооруженной оппозиции, вынуждены констатировать в ООН.
Фото: vesti.ru
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