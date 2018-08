Путина избирали президентом, как в Уганде – ученые

{1-}

Новая статистическая модель, примененная австрийскими учеными, позволила предположить, что на мартовских выборах 2012 года, когда президентом был в очередной раз избран Владимир Путин, широко практиковались случаи мошенничества – вброс бюллетеней и подтасовки. Так же плачевно ситуация с честностью выборов обстоит только еще в одной стране – Уганде.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет в блоге The Los Angeles Times обозреватель Джон Бардин.

Модель, разработанная Петером Климеком, Юрием Егоровым, Рудольфом Ханелем и Стефаном Турнером, основана на идее, что о вероятных подтасовках свидетельствует чрезвычайно высокая явка избирателей (почти 100%) – в том случае если большинство из них голосует за одного кандидата.

В России исследователи обнаружели аномальные зоны, где голосовало практически все население, причем подавляющее большинство отдало свои предпочтения победителю Владимиру Путину. Напомним, что, согласно документам ВЦИК, речь идет о республиках Кавказа: например, в Карачаево-Черкесии Путин набрал 91,36% голосов, в Дагестане 92,84%, а в Чечне этот кандидат получил рекордные 99,76%, при этом явка в этих регионах была практически 100%.

Такие данные наводят на мысль, что у других кандидатов откровенно отнимали голоса. Исследователи не настаивают, что подобные цифры однозначно свидетельствуют о подтасовках, но отмечают, что при таком положении вещей утверждение, что результаты выборов отражают волю народа, явно не соответствует действительности.

Следует отметить, что дабы доказать свою гипотезу, ученые изучили результаты выборов в 11 странах. В некоторых странах –Румынии, Финляндии, Франции – явка в большинстве районов была примерно одинаковой, а кандидаты, одержавшие в итоге победу, набрали примерно одинаковое число голосов.

Как ранее писал Главред, по мнению замглавы ЦИК Андрея Магеры, наибольший риск фальсификации голосов на выборах в Раду исходит от участковых комиссий.

«Основные злоупотребления касаются подсчета голосов избирателей. Потому что после подсчета голосов члены участковой комиссии запаковывают бюллетени в пачки и транспортируют в окружком. Окружком уже не видит их. Тем более не видит их ЦИК – бюллетени остаются в окружной комиссии», – сказал Магера.

В то же время представитель ЦИК отметил, что ожидает высокого уровня фальсификаций на выборах.

«Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что Украине не стоило возвращаться к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. В чем проблема нынешней системы? В том, что мажоритарные округа охватывают меньший корпус избирателей – от 146 до 180 тысяч. Возможности для манипуляций и соблазн их применить вырастает. Потому что растет вес одного голоса», – подчеркнул Магера.

