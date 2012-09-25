Азербайджан требует от Армении 430 миллиардов за оккупацию Карабаха

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Азербайджан подсчитал ущерб, нанесенный республике в результате «оккупации» Арменией Нагорного Карабаха.

Получившаяся сумма составила 431,5 миллиарда долларов, заявил представитель Азербайджана Натиг Гасанов, передает apa.az.

«Эти цифры подготовлены на основе данных отдельных министерств, в том числе министерства экологии и природных ресурсов, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также министерства экономического развития», — уточнил он.

Отметим, вице-премьер Азербайджана заявил, что ущерба от «оккупации» оценивается в 100 миллиардов долларов и Баку, по его словам, не пойдет «ни на какие уступки» в вопросе возмещения данной суммы.

Напомним, после вооруженного конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха Азербайджан потерял контроль над этой областью. Этот регион провозгласил независимость в 1991 году. В Баку попытались вернуть контроль над ним, но потерпели неудачу.

фото: novostink.ru

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