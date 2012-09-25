Депутата, предложившего двуязычие, выгнали из Партии регионов

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Народного депутата Украины Александра Черноморова, предложившего законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного, исключили из Партии регионов.

Об этом заявил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, сообщают Крым. Комментарии.

«В настоящее время большинство тех, кто не попадет после выборов в пул, не проходит в парламент, начинает себя пиарить различными способами и образом, — сказал Могилев. – Сейчас десятки законопроектов о повышении зарплат, пенсий и так далее. Это все в большей мере популистские законы».

Именно к подобным законопроектам Могилев отнес и внесенный недавно Черноморовым проект закона о предложении сделать русский язык государственным.

«Черноморов исключен из Партии регионов, какие вопросы?», — резюмировал Могилев.

Как ранее писал Главред, Александр Черноморов зарегистрировал законопроект, который усиливает защиту языковых прав российского и русскоязычного населения Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает, что в Украине обеспечивается право свободного пользования русским языком как языком коренного народа Украины, языком межнационального и международного общения, а в регионах компактного проживания граждан, для которых русский язык является родным, — функционирование русского языка наравне с государственным.

По данным СМИ, Черноморов, который не попал в партийный список регионалов, рассчитывал занять мажоритарный округ №3 (Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы), однако по этому округу регионалы выдвинули экс-министра Совета министров Крыма Елену Нетецкую, а Черноморову не предложили никакой другой округ взамен. В ответ, в качестве самовыдвиженца он зарегистрировался в симферопольском округе №2

фото: ostro.org

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