Закон о клевете не примут до выборов – регионал

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До парламентских выборов закон о клевете не будет принят Верховной Радой.

Об этом первый заместитель руководителя парламентской фракции ПР Михаил Чечетов заявил в ходе заседания круглого стола во вторник в Киеве на тему законопроекта о клевете, сообщает Украинская правда.

"Я вам гарантирую, что до выборов ни один социально взрывоопасный закон, который может обострить политическую ситуацию и вызвать раскол в стране, приниматься не будет – ни о языках, ни о клевете", – заявил он.

По словам Чечетова, Партии регионов нужна спокойная обстановка до выборов. "Мы хотим победить красиво, честно, прозрачно. Поэтому нам не нужны никакие политические катаклизмы с принятием каких-то законов", – заявил он.

Регионал также высказал убеждение, что данный закон не будет принят до тех пор, пока не будут проведены "широчайшие дискуссии в обществе".

"Пока мы не выйдем на единое понимание, в какой редакции надо выносить закон, этот закон рассматриваться не будет", – заверил Чечетов.

В то же время, по мнению нардепа, главной задачей законопроекта является очищение политики.

"У нас есть 2% средств массовой информации, которые пишут заказные статьи и, таким образом, уничтожают честных политиков. Без честной журналистики не будет и честной власти, поэтому задачей закона является установление гражданской ответственности, в том числе и журналистов, за их материалы, а, очистив журналистику, мы сможем очистить политику", – добавил он.

Как ранее писал Главред, 25 сентября стало известно, что народного депутата Украины Александра Черноморова, предложившего законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного, исключили из Партии регионов.

Об этом заявил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев. «В настоящее время большинство тех, кто не попадет после выборов в пул, не проходит в парламент, начинает себя пиарить различными способами и образом, — сказал Могилев. – Сейчас десятки законопроектов о повышении зарплат, пенсий и так далее. Это все в большей мере популистские законы».

Именно к подобным законопроектам Могилев отнес и внесенный недавно Черноморовым проект закона о предложении сделать русский язык государственным.

фото: tvi.ua

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