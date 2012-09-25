На Львовщине польский язык может стать региональным

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Польские организации в Украине инициируют придание польскому языку статуса регионального в приграничном Мостиском районе Львовской области.

В частности, председатель Федерации польских организаций в Украине Эмилия Хмелева сообщила, что в районе есть около 4-х сел, где население составляют поляки, работают две польские школы, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на "Жеч Посполита".

"Поляки очень мирно живут с украинцами у нас. Никто им не запрещает говорить на польском. Они прекрасно владеют украинским, – говорит председатель Мостиского райсовета Игорь Стецина. – У них есть школы, мы им отдали много коммунального имущества польские органцизации".

Поляки составляют 20% от жителей Мостиска, всего в районе поляки составляют 8% населения. Среди 66 депутатов райсовета есть два поляка.

"Сейчас эти разговоры о польском региональном на уровне слухов. Однако если такой вопрос и возникнет, каждый депутат поступит так, как должен сделать настоящий украинец - никто за такое не проголосует", – добавляет Стецина.

Как ранее писал Главред, в августе Измаильский городской совет (Одесская область) на внеочередной сессии горсовета закрепил за русским языком региональный статус. В то же время, горсовет отказался рассматривать инициативу болгарских общественных организаций относительно предоставления регионального статуса болгарскому языку.

Болгары заявили, что будут жаловаться в высшие инстанции, в том числе Президенту.

Фото: chernivtsi.comments.ua

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