Заявление об отставке главы Верховного Суда удовлетворено

{1-} Высший совет юстиции удовлетворил заявление Председателя Верховного суда Петра Пилипчука об отставке.

Такое решение было принято на заседании Совета в понедельник, сообщает «Украинская правда».

Напомним, Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.

Как сообщал «Главред», на должность главы Верховного Суда Украины претендует регионал с Луганщины, глава Высшего спецсуда Леонид Фесенко.

фото: .tsn.ua

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