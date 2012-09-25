Заявление об отставке главы Верховного Суда удовлетворено

{1-} Высший совет юстиции удовлетворил заявление Председателя Верховного суда Петра Пилипчука об отставке.
Такое решение было принято на заседании Совета в понедельник, сообщает «Украинская правда».
Напомним, Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.
Как сообщал «Главред», на должность главы Верховного Суда Украины претендует регионал с Луганщины, глава Высшего спецсуда Леонид Фесенко.
фото: .tsn.ua
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