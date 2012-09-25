Порошенко о погибшем чиновнике: это был фантастический человек

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Гибель директора департамента Министерства экономического развития Сергея Чекашкина шокировала Министра экономического развития Петра Порошенко.
По словам главы Минэкономразвития, Чекашкин инициировал в новом налоговом кодексе механизмы защиты предпринимателей, сообщает ICTV.
"Это был просто фантастический человек. Чрезвычайно компетентный, и я знаю его, может, больше 10 лет - еще по опыту работы в бюджетном комитете. Это был один из лучших специалистов в налоговой системе. На сегодняшний день это огромная потеря. Потеря компетентного специалиста, государственного человека, которого нам будет очень не хватать", – рассказал министр.
В то же время министр признался, что не знал о наличии у Чекашкина автопарка.
"Этот человек работал некоторое время в бизнесе, работал достаточно эффективно. И в данном случае источник средств для того, чтобы реализовать это свое хобби, у него был. А то, что он много сделал для развития спорта, это также подтверждается сегодня всеми участниками", – резюмировал Порошенко, отметив, что не знает, принимал ли погибший участие в нелегальных гонках.
Как ранее писал Главред, в ночь с 22 на 23 сентября в Киеве погиб глава департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Сергей Чекашкин, которого также называли "Че Геварой". Кроме него, погибли еще два человека.
У Чекашкина остались два сына, младшему три года, и дочка.
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