Мельниченко пообещал приехать в Украину и доказать свою правоту

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Экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко намерен вернуться в Украину и доказать правоту своих слов.

Об этом он заявил в комментарии УНН.

"Время, когда я приеду в Украину – уже скоро", - сказал Мельниченко, но не ответил на уточняющий вопрос, когда именно это произойдет.

"Я всегда подчеркивал, что для меня важны только юридические шаги. Я имею достаточно доказательств, чтобы озвучить их в Украине", – добавил экс-майор.

Как ранее писал Главред, 15 сентября Николай Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко в 1996 году организовал убийство народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, а экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и партнер Павла Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

В ответ зампредседателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Роман Забзалюк заявил, что экс-майор якобы предлагал БЮТу обнародовать записи, которые доказывают прямое отношение к убийству бизнесмена Президента Виктора Януковича, первого зама генпрокурора Рената Кузьмина и других высокопоставленных чиновников.

Экс-майор подтвердил: «Я действительно обращался к Забзалюку с просьбой, чтобы он помог вернуть одолженные его однопартийцу Вячеславу Неволько 10 тыс. долларов».

Напомним, в настоящее время экс-майор СБУ Николай Мельниченко находится в США, где 14 сентября давал показания Министерству юстиции об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.



5 апреля 2012 года Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела по факту убийства Щербаня. Поводом послужило заявление сына народного депутата Руслана Щербаня и документы, которые он передал следствию.



3 августа Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя, сразу после прибытия из Вашингтона. Причиной задержания стал ордер, выданный украинским отделением Интерпола.



На суде в Неаполе Мельниченко просил не экстрадировать его в Украину, объяснив это политическим преследованием в стране.

фото: wek-com.ua

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