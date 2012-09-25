Россия хочет уничтожить украинский язык – Филарет

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Украинцы должны стать на защиту родного языка, поскольку уничтожение языка ведет к уничтожению госдарства.

Об этом Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил перед началом Всеукраинского форума «В защиту украинского языка и государственности», сообщает УНИАН.

«Россия хочет уничтожить наш язык. Для чего уничтожают язык? Для того, чтобы уничтожить наше Украинское Государство» – сказал патриарх и добавил, что украинская власть «по разным соображениям» идет на уступки России.

«Странно, что нам в ХХІ веке приходится защищать свой родной язык», – добавил он и подчеркнул, что каждый украинец должен защищать язык, таким образом, защищая Украину, ее независимость и культуру.

В то же время, Филарет подчеркнул, что власть также должна была бы защищать украинский язык. «Потому что, если она не будет защищать украинский язык – она не должна быть в Украине» – сказал он.

Отвечая на вопрос, как именно украинцы должны защищать свой язык, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата отметил, что они, в первую очередь, должны говорить на родном языке сами и воспитывать соответственно детей. Также патриарх добавил, что заведения образования должны проводить обучение на украинском языке.

Как ранее писал Главред, УПЦ КП на будущих парламентских выборах рекомендует верующим христианам, всем своим прихожанам голосовать за тех, кто защищает украинский язык. Об этом патриарх Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сказал на пресс-конференции в Черновцах.

«Хотя Киевский патриархат УПЦ на сегодня является самой большой церковью, наш принцип - это невмешательство в политику. Поскольку выборы – это политический процесс, наша церковь не занимается агитацией за ту или иную политическую партию», – отметил патриарх.

фото: lb.ua

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