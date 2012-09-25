Тела жертв Смоленской катастрофы подменили – прокуратура Польши

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В Польше официально подтвердили замену тел жертв Смоленской авиакатастрофы, которую удалось выявить благодаря проведению эксгумации двух погибших в этой трагедии женщин, одна из которых – ветеран профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентынович.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве во вторник сообщил пресс-секретарь главной военной прокуратуры Збигнев Жепа, сообщает УНИАН.

"Военные прокуроры анализируют, каким образом произошла замена тел жертв смоленской катастрофы", – сказал прокурор.

Он отметил, что польские следователи решили провести дополнительное исследование после того, как обнаружили несоответствие в присланных российской стороной документах. Проведенные генетические исследования однозначно подтвердили, что тела были заменены.

Збигнев Жепа также сообщил, что у следователей есть сомнения в правильности захоронения четырех из 96 жертв аварии польского правительственного самолета, который разбился 10 апреля 2010 года под российским Смоленском, заметив, что в этих случаях также будет проведена эксгумация.

Представители крупнейшей оппозиционной польской партии "Право и справедливость" (PIS) уже назвали это дело "огромным скандалом" и заявили о намерении добиваться объяснений от власти Польши.

"Мы хотим спросить, кто решил запретить открывать гробы и проводить вскрытие тел в стране", - сказал на пресс-конференции депутат этой партии Мариуш Блащак.

В ответ прокурор заверил, что семьи близких имели возможность открывать гробы после того, как они прибыли в Польшу, но они не делали этого.

Как ранее писал Главред, польские следователи ранее уже проводили эксгумацию тел трех жертв Смоленской катастрофы, подозревая, что в гробах могут быть тела других людей, однако оказалось, что это был лишь непорядок в документах, которые предоставили россияне.

17 сентября прошла эксгумация тела Анны Валентынович, проведенная по требованию родственников, которые хотели быть уверены, что в могиле похоронено ее тело.

Напомним, Смоленская авиакатастрофа унесла жизни большей части партийной элиты партии "Право и справедливость" во главе с соучредителем этой партии и на тот момент Президентом Польши Лехом Качинским.

"Право и справедливость" обвиняет правящую в Польше партию "Гражданская платформа" в том, что она не была заинтересована в том, чтобы выяснить настоящие причины Смоленской трагедии, и отдала расследование дела полностью в руки россиян, которые, по их мнению, заинтересованы в сокрытии правды о трагедии.

Напомним, официальные польские и российские следователи назвали причиной падения правительственного самолета ошибку пилотов, в то время как оппозиция заявляет о возможном умышленно убийстве польских политиков.

фото: gazeta.pl, tvn24.pl,

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