Третьяков: власть опять попытается переломать украинское общество через колено

{1-} Дружное осуждение представителями Партии регионов недавно принятых ими же в первом чтении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовное наказание за клевету, ничем кроме как словоблудием не назовешь. Об этом заявил журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков.

Люди, по мнению политика, давно раскусили тактику партии власти, которая строится на продавливании нужных ей решений и создании «дымовой завесы» из информационных сообщений о проведении какой-то дискуссии в обществе по острым животрепещущим вопросам, о необходимости реформ, после которых «улучшение наступит прямо сейчас». «Так было и в случае с продавливанием Налогового кодекса, и в случае с Пенсионной реформой, - напомнил Александр Третьяков. – Также действует власть и сейчас в случае с законопроектом об уголовном наказании за клевету».

Как считает депутат, закон об уголовной ответственности за клевету больше рассчитан на президентские выборы. «Партия власти не успевает до парламентских выборов внедрить механизм запугивания журналистов и травли свободных СМИ, - уверен Александр Третьяков, - поэтому она переориентировалась на президентские выборы, что для нее гораздо важнее. Закон о клевете в комплексе с законом, ограничивающим права украинцев на мирные собрания и митинги, станут мощным оружием «регионалов» на выборах Президента».

Поэтому, считает политик, можно в принципе поверить обещаниям «регионала» Михаила Чечетова о том, что до выборов Партия регионов не будет раскручивать тему социально-взрывоопасного закона о клевете. «Думаю, основное давление начнется после парламентских выборов, - сказал Александр Третьяков. – Именно после выборов они попытаются опять переломать украинское общество через колено».

Оппозиционный депутат также акцентировал внимание на том, что эффективно противостоять преступным планам нынешней власти по сворачиванию прав и свобод граждан сможет только демократическое большинство в новоизбранной Верховной Раде.

Как сообщали СМИ, заместитель лидера фракции ПР в Верховной Раде Михаил Чечетов гарантировал от имени Партии регионов, что закон об уголовной ответственности за клевету до выборов не будет принят.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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