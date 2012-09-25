Обама назвал президента Сирии диктатором, убивающим свой народ

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Выступая на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Барак Обама призвал положить конец сирийскому режиму Башара Асада.
По его словам США должны поддерживать тех сирийцев, кто верит в единую и демократическую Сирию, сообщает ВВС.
"Будущее не должно принадлежать диктатору, который убивает собственный народ", – заявил Обама.
В своей речи президент Соединенных Штатов также осудил насилие, вспыхнувшее в ряде стран после размещения в интернете фильма, оскорбляющего пророка Мухаммеда.
В этой связи Обама вновь подчеркнул, что американское правительство не имеет к этому видео ни малейшего отношения.
Как ранее писал Главред, 24-27 сентября Президент Виктор Янукович осуществит рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
фото: un.org
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