Обама назвал президента Сирии диктатором, убивающим свой народ

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Выступая на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Барак Обама призвал положить конец сирийскому режиму Башара Асада.

По его словам США должны поддерживать тех сирийцев, кто верит в единую и демократическую Сирию, сообщает ВВС.

"Будущее не должно принадлежать диктатору, который убивает собственный народ", – заявил Обама.

В своей речи президент Соединенных Штатов также осудил насилие, вспыхнувшее в ряде стран после размещения в интернете фильма, оскорбляющего пророка Мухаммеда.

В этой связи Обама вновь подчеркнул, что американское правительство не имеет к этому видео ни малейшего отношения.

Как ранее писал Главред, 24-27 сентября Президент Виктор Янукович осуществит рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

фото: un.org

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