Колесников назвал закон о клевете "идиотизмом"

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Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников считает, что журналисты не должны привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом он заявил, комментируя скандальный законопроект о клевете, в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщают Днепропетровск. Комментарии.

"Никакой уголовной ответственности для журналистов быть не может, в этом нет здравого смысла. Это чистый идиотизм", – сказал вице-премьер.

В этой связи Колесников подчеркнул, что Президент Виктор Янукович не подпишет закон о введении уголовной ответственности за клевету, если тот будет принят Верховной Радой в нынешнем виде.

«В таком виде, как он есть, этот закон Президент Украины Виктор Янукович его никогда в жизни не подпишет», – заверил он журналистов.

В то же время Колесников отметил, что должна быть финансовая ответственность за клевету, однако направленная не против журналистов, а в отношении издания, которое несет ответственность за достоверность опубликованных материалов.

Как ранее писал Главред, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за клевету.

Данный законопроект вызвал негативную реакцию со стороны украинских журналистов и европейских организаций.

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