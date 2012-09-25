Взрыв в Турции: погибли 7 сотрудников спецслужб

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В городе Тунджели на востоке Турции прогремел мощный взрыв, унесший жизни по меньшей мере семи человек.
Все погибшие – сотрудники местных служб безопасности. Пострадавшие, число которых пока не установлено, были доставлены в больницу Тунджели, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал CNN-Тюрк.
Бомба взорвалась в центральном городском районе Ататюрк в тот момент, когда рядом проезжал бронированный военный автомобиль. В результате взрыва он загорелся. Кроме того, загорелся находившийся поблизости автомобиль местного жителя.
По сообщению телеканала CNN-Тюрк, недалеко от места происшествия произошло столкновение между сотрудниками служб безопасности и боевиками из запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). В результате перестрелки предположительно был убит боевик из КРП.
КРП пока не взяла на себя ответственность за подрыв военного автомобиля.
Как ранее писал Главред, 25 сентября в столице Сирии, Дамаске, произошел взрыв в здании армейской разведки. По данным оппозиции, погибли десятки офицеров и бойцов гражданской милиции – «Шабихи».
«Один из наших людей поместил взрывчатку в находящийся в здании резервуар с топливом», - заявил представитель группировки «Бригады внуков пророка», которая взяла ответственность за теракт.
В свою очередь, представители официальных СМИ заявили, что взрыв произошел в здании военного училища «Сыновья мучеников», а директор заведения Мухаммед Амин Махмуд опроверг информацию о гибели людей. По его словам, в результате взрыва ранения получили семь человек.
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