Взрыв в Турции: погибли 7 сотрудников спецслужб

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В городе Тунджели на востоке Турции прогремел мощный взрыв, унесший жизни по меньшей мере семи человек.

Все погибшие – сотрудники местных служб безопасности. Пострадавшие, число которых пока не установлено, были доставлены в больницу Тунджели, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал CNN-Тюрк.

Бомба взорвалась в центральном городском районе Ататюрк в тот момент, когда рядом проезжал бронированный военный автомобиль. В результате взрыва он загорелся. Кроме того, загорелся находившийся поблизости автомобиль местного жителя.

По сообщению телеканала CNN-Тюрк, недалеко от места происшествия произошло столкновение между сотрудниками служб безопасности и боевиками из запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). В результате перестрелки предположительно был убит боевик из КРП.

КРП пока не взяла на себя ответственность за подрыв военного автомобиля.

Как ранее писал Главред, 25 сентября в столице Сирии, Дамаске, произошел взрыв в здании армейской разведки. По данным оппозиции, погибли десятки офицеров и бойцов гражданской милиции – «Шабихи».

«Один из наших людей поместил взрывчатку в находящийся в здании резервуар с топливом», - заявил представитель группировки «Бригады внуков пророка», которая взяла ответственность за теракт.

В свою очередь, представители официальных СМИ заявили, что взрыв произошел в здании военного училища «Сыновья мучеников», а директор заведения Мухаммед Амин Махмуд опроверг информацию о гибели людей. По его словам, в результате взрыва ранения получили семь человек.

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