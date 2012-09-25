Кузьмин: США мешают расследовать убийство Щербаня

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Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин обвиняет США в препятствовании завершения расследовании дела об убийстве Евгения Щербаня.

По его словам американская сторона препятствует расследованию дела об убийстве депутата и предпринимателя Евгения Щербаня, сообщают Подробности со ссылкой на РИА Новости.

«Американская сторона усиленно делает все для того, чтобы мы это дело не окончили. Во всяком случае, на все наши обращения к американцам, чтобы нам дали возможность допросить Лазаренко и Мельниченко, мы не получили никакого ответа: ни «да», ни «нет»», – заявил Кузьмин.

По его словам, экс-премьер Павел Лазаренко готов дать показания, но «американцы по-прежнему делают вид, что ничего не происходит».

Как ранее писал Главред, экс-премьер Павел Лазаренко в официальном заявлении, переданном через адвоката, опроверг обвинения экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко в его причастности к убийству Щербаня и заявил, что в 2000 году это дело в отношении него было сфальсифицировано.

«Заявление бывшего охранника Президента Кучмы Николая Мельниченко о якобы причастности экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко к заказному убийству народного депутата Евгения Щербаня, сделанное им 14 сентября 2012 года после дачи так называемых показаний в Министерстве юстиции США, является еще одним проявлением использования черного PR против меня», – отмечается в заявлении.

фото: Сегодня

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