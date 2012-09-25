ООН обвинили в неспособности урегулировать конфликт в Сирии

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Катар предлагает арабским странам вмешаться в ситуацию в Сирии на фоне неспособности Совета Безопасности ООН выработать единую позицию по урегулированию сирийского конфликта.

Об этом катарский эмир Халифа бен Хамад Аль-Тани заявил с трибуны Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

"Совбезу не удалось добиться эффективной позиции, и лучше для арабских стран самим вмешаться, исходя из национальных, гуманитарных, политических и военных обязательств, и сделать все возможное для прекращения кровопролития в Сирии", – сказал эмир в ходе общеполитической дискуссии на 67-й сессии Генассамблеи ООН.

Как ранее писал Главред, вооруженное противостояние властей и антиправительственных сил в Сирии продолжается более полутора лет в. В ходе конфликта, по поступающим в ООН сведениям, погибли уже свыше 20 тысяч человек.

фото: wikipedia.org

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