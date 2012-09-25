На посла США в Украине нарисовали карикатуру

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Известный карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Хорси нарисовал карикатуру на посла США в Украине Джона Теффта.

Хорси нарисовал посла часовой лекции, которую художник провел 25 сентября в Киеве, сообщает НБН.

Карикатурист предложил послу Джону Теффту, который также присутствовал на лекции, изобразить его и буквально за несколько минут черным маркером нарисовал шарж.

Джон Теффт выступал в качестве модели и не высказал какого-либо недовольства созданным портретом.

По словам Дэвида Хорси, политики его главные герои в творчестве.

Как ранее писал Главред, 23 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала в Генпрокуратуру заявление посла США в Украине Джона Теффта о нарушениях избирательного законодательства. В ЦИК пояснили, что заявление содержит информацию о нарушении законодательства о выборах народных депутатов, но не раскрыли его деталей.

фото: НБН

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