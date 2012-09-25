В Афганистане мальчик-смертник сдался полиции

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В Афганистане 12-летний мальчик явился с повинной в полицейский участок провинции Гильменд и рассказал, что боевики движения "Талибан" подготовили его к совершению самоподрыва.

По словам ребенка, моджахеды увели его в горы три месяца назад, когда в результате военного рейда НАТО погибли его родители, сообщает ВВС.

В случае отказа стать смертником боевики угрожали убить мальчика, а за выполнение задания обещали ему попадание в рай.

До сих пор движение "Талибан" отрицало, что использует малолетних в качестве бомбистов-смертников.

Как ранее писал Главред, по меньшей мере 17 человек погибли за два дня в результате действий террористов-смертников.

18 сентября террорист-смертник взорвал микроавтобус, который следовал в международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле, в котором были в основном иностранные граждане, контрактные рабочие, а днем ранее террористка-смертница взорвала себя в знак протеста против фильма "Невинность мусульман".

фото: bbc.co.uk

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