Журналистов Euronews пытались сбить грузовиком

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На журналистов съемочной группы телеканала Euronews, которая проводила съемку на стихийной свалке в Киеве, было совершено нападение.

Когда оператор телеканала, стоя на обочине дороги, снимал общий план отвалов мусора, на дороге появился грузовик ЗИЛ (номерной знак АІ 3439 СІ), загруженный бытовым мусором, который попытался сбить журналиста, сообщает Украинская правда.

"Водитель ЗИЛа резко набрал скорость и повернул руль в сторону оператора, который стоял на обочине и снимал все происходящее. От гибели оператора спасла мгновенная реакция, потому что он в последний момент среагировал и успел отскочить", - уточнили журналисты.

Затем водитель грузовика, загруженного бытовыми отходами, который вероятно, прибыл на улицу Коллекторную для нелегального сброса мусора остановил автомобиль и начал "ругаться и угрожать журналистам расправой за то, что они, мол, снимают то, что их не касается".

После упоминания о милиции и уголовной ответственности, водитель тронулся с места и скрылся в неизвестном направлении.

После этих событий журналисты немедленно вызвали наряд милиции, после чего составили заявление в Дарницкое РУ ГУ, в котором требуют привлечь виновника неудачного наезда и угроз к уголовной ответственности, согласно действующему законодательству.

Как ранее писал Главред, на территории Киево-Печерской Лавры произошел инцидент с участием настоятеля Павла и журналистки Ксении Карпенко, которая пыталась взять комментарий для статьи о материальной жизни Церкви.

Журналистка обвинила митрополита в грубом поведении: «грубо отвечал ... потом начал выкручивать руки и забрал мобильный телефон».

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