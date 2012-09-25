Во Львове устроили "газовую атаку" на агитаторов ПР

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На улице Ивана Франко во Львове неизвестные напали на агитаторов Партии регионов и применили против них слезоточивый газ

Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ПР.

"24 сентября около 17:30 к палатке, в которой работали активисты Михаил Шубин, Руслан Галагуз и Сергей Колчин, подбежали неизвестные с закрытыми лицами и заблокировали агитаторов в палатке, начав распылять в их сторону слезоточивый газ", – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при нападении было разбито оборудование агитационной палатки.

"По факту нападения пострадавшие предоставили письменные показания и написали заявления о преступлении, также назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет получения телесных повреждений", – сообщает пресс-служба.

Как ранее писал Главред, 15 сентября в Соломенском районе Киева милиция избила и задержала активистов общественного движения «Відсіч», которые распространяли листовки против нардепа -регионала Максима Луцкого.

Как заявила активистка Екатерина Чепура, ее избили, порвали ее вещи и грубо задержали. По ее словам, во время раздачи листовок у активистов дважды проверяли документы, а затем стали задерживать с применением грубой физической силы.

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