Автор забрал из Рады скандальный закон о клевете

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Нардеп-регионал Виталий Журавский зарегистрировал проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в первом чтении проекта закона Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека – так называемого закона о клевете.

Об этом вечером 25 сентября сообщила пресс-служба Партии регионов.

"Взвесив все обстоятельства и исходя из государственных интересов, я принял решение отозвать свой законопроект. Я понимаю, что накануне выборов в Верховную Раду любая инициатива восприниматься как минимум с опаской и недоверием", – заявил Журавский.

Он подчеркнул, что надеется на поддержку со стороны парламента этого постановления. По словам депутата, он остается на тех же политических позициях и считает давно назревшей необходимость усиления ответственности за клевету.

"Я решил сегодня снять этот вопрос юридически, но не политически. Я остаюсь на тех же политических позициях и убеждениях: в обществе давно назрела необходимость усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство каждого человека, а не только политика", – пояснил парламентарий.

Как ранее писал Главред, в первом чтении за законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека" проголосовали во вторник 244 народных депутатов из 347, зарегистрировавшихся в зале.

19 сентября Журавский заявил, что руководствовался европейским опытом при разработке законопроекта, поэтому не будет снимать его с рассмотрения.

«Уголовная ответственность есть в австрийском законодательстве, во французском, чешском, польском. Это тот опыт, который мы использовали при написании этого законопроекта… Если не установить уголовную ответственность за клевету, люди, исходя из реалий Украины, будут чинить самосуд», – заявил он.

Депутат пояснил свою законодательную инициативу тем, что намеревался защитить волеизъявление людей на парламентских выборах.

Фото censor.net.ua

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