Березовский уволил водителя, которому платил 100 тысяч в год

25 сентября 2012, 23:10

{1-}После проигрыша в суде Роману Абрамовичу опальный олигарх Борис Березовский распродает имущество. По словам знакомых Березовского, деньги иссякли, поскольку он привык ни в чем себе не отказывать: держал целую команду обслуживающего персонала, - только охранников в лучшие времена было около сотни. Недавно он уволил двух водителей, один из них получал жалование 100 тысяч фунтов в год, считает русский Forbes.

Немалых средств требовало и содержание замков и прочей недвижимости. Много денег ушло на жен и детей. Своей второй жене Галине он по суду должен был выплатить от 100 до 200 млн фунтов.

Кроме того, Березовский тратил деньги на политические игры вне России. В свое время он уговорил Патаркацишвили баллотироваться в президенты Грузии, а в 2004 году финансировал "оранжевую революцию" на Украине.

Напомним, пять лет  назад Борис Березовский, подав иск в Лондонский суд к Роману Абрамовичу, рассчитывал получить 5,6 млрд долларов якобы недоплаченных ему за доли в "Сибнефти" и "Русале". Но решение судьи Элизабет Глостер, которая не только отказала Березовскому в иске, но и назвала его лгуном, поставило бывшего олигарха на грань разорения.

Проиграв дело, Березовский  должен будет возместить судебные издержки, в общей сложности с проигравшего могут потребовать 40 млн фунтов, рассказал изданию один из бывших партнеров Березовского.

Юристы Абрамовича сомневаются, что бывший олигарх способен заплатить такую сумму. После оглашения вердикта один из адвокатов обратил внимание судьи на то, что Березовский уже продал свое поместье в графстве Суррей и, похоже, начал распродавать активы. По оценке юристов, долги Березовского составляют около 200 млн фунтов, причем не все займы обеспечены, так как практически все имущество давно заложено.

В списке залогов, по словам собеседника Forbes, фигурирует раритетный Rolls Royce, под который бывший миллиардер занял 500 тысяч фунтов у сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева. Maybach Березовского тоже якобы заложен по кредиту.

Знакомые с ситуацией источники Forbes рассказывают, что у Березовского остался дом в Лондоне стоимостью 5 млн фунтов и недвижимость на юге Франции - Chateau de la Garoupe на мысе Антиб примерной стоимостью 300 млн евро. Но на продажу Chateau de la Garoupe, как говорят источники Forbes, наложены ограничения в связи с давними исками.

В лучшие времена Forbes оценивал состояние Березовского в 1,3 млрд долларов. К концу 2004 года Березовский с Патаркацишвили получили от Абрамовича в общей сложности 2,7 млрд за «Сибнефти», «РусАл»" и ОРТ. Кроме того, Абрамович говорил, что купил для Патаркацишвили самолет и несколько лет платил за его обслуживание. А Березовский якобы обращался к нему за деньгами на текущие расходы.

Теперь Березовский намерен вновь судиться. 600 млн долларов заморожены по его иску к бывшему совладельцу "Металлоинвеста" Василию Анисимову.

Помимо этого Березовский хотел судиться с наследниками своего бывшего партнера Бадри Патаркацишвили, но после поражения в суде против Абрамовича опальный олигарх заключил с ними мировое соглашение. Березовский и семья Патаркацишвили поделят активы фонда VDP. Сейчас фонду принадлежит компания IDS Borjomi, объединяющая предприятия по производству минеральной воды в Грузии, в России и на Украине (марки "Боржоми", "Миргородская" и "Святой источник").

На долю Березовского с семьей и другими связанными с ними инвесторами после продажи придется около 500 млн долларов. Кроме того, стороны поделили замороженный Березовским на банковских счетах семьи кэш, и у Березовского появилось дополнительные 35 млн долларов, которые пойдут на расчеты с Абрамовичем.

фото stihi.ru

Новости по теме:

Березовский оказался на грани банкротства - источники

Адвокат Абрамовича за суд с Березовским получил рекордный для Британии гонорар

Лондонский суд отклонил иск Березовского к Абрамовичу на $5 миллиардов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять