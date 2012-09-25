Березовский уволил водителя, которому платил 100 тысяч в год

{1-}После проигрыша в суде Роману Абрамовичу опальный олигарх Борис Березовский распродает имущество. По словам знакомых Березовского, деньги иссякли, поскольку он привык ни в чем себе не отказывать: держал целую команду обслуживающего персонала, - только охранников в лучшие времена было около сотни. Недавно он уволил двух водителей, один из них получал жалование 100 тысяч фунтов в год, считает русский Forbes.

Немалых средств требовало и содержание замков и прочей недвижимости. Много денег ушло на жен и детей. Своей второй жене Галине он по суду должен был выплатить от 100 до 200 млн фунтов.

Кроме того, Березовский тратил деньги на политические игры вне России. В свое время он уговорил Патаркацишвили баллотироваться в президенты Грузии, а в 2004 году финансировал "оранжевую революцию" на Украине.

Напомним, пять лет назад Борис Березовский, подав иск в Лондонский суд к Роману Абрамовичу, рассчитывал получить 5,6 млрд долларов якобы недоплаченных ему за доли в "Сибнефти" и "Русале". Но решение судьи Элизабет Глостер, которая не только отказала Березовскому в иске, но и назвала его лгуном, поставило бывшего олигарха на грань разорения.

Проиграв дело, Березовский должен будет возместить судебные издержки, в общей сложности с проигравшего могут потребовать 40 млн фунтов, рассказал изданию один из бывших партнеров Березовского.

Юристы Абрамовича сомневаются, что бывший олигарх способен заплатить такую сумму. После оглашения вердикта один из адвокатов обратил внимание судьи на то, что Березовский уже продал свое поместье в графстве Суррей и, похоже, начал распродавать активы. По оценке юристов, долги Березовского составляют около 200 млн фунтов, причем не все займы обеспечены, так как практически все имущество давно заложено.

В списке залогов, по словам собеседника Forbes, фигурирует раритетный Rolls Royce, под который бывший миллиардер занял 500 тысяч фунтов у сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева. Maybach Березовского тоже якобы заложен по кредиту.

Знакомые с ситуацией источники Forbes рассказывают, что у Березовского остался дом в Лондоне стоимостью 5 млн фунтов и недвижимость на юге Франции - Chateau de la Garoupe на мысе Антиб примерной стоимостью 300 млн евро. Но на продажу Chateau de la Garoupe, как говорят источники Forbes, наложены ограничения в связи с давними исками.

В лучшие времена Forbes оценивал состояние Березовского в 1,3 млрд долларов. К концу 2004 года Березовский с Патаркацишвили получили от Абрамовича в общей сложности 2,7 млрд за «Сибнефти», «РусАл»" и ОРТ. Кроме того, Абрамович говорил, что купил для Патаркацишвили самолет и несколько лет платил за его обслуживание. А Березовский якобы обращался к нему за деньгами на текущие расходы.

Теперь Березовский намерен вновь судиться. 600 млн долларов заморожены по его иску к бывшему совладельцу "Металлоинвеста" Василию Анисимову.

Помимо этого Березовский хотел судиться с наследниками своего бывшего партнера Бадри Патаркацишвили, но после поражения в суде против Абрамовича опальный олигарх заключил с ними мировое соглашение. Березовский и семья Патаркацишвили поделят активы фонда VDP. Сейчас фонду принадлежит компания IDS Borjomi, объединяющая предприятия по производству минеральной воды в Грузии, в России и на Украине (марки "Боржоми", "Миргородская" и "Святой источник").

На долю Березовского с семьей и другими связанными с ними инвесторами после продажи придется около 500 млн долларов. Кроме того, стороны поделили замороженный Березовским на банковских счетах семьи кэш, и у Березовского появилось дополнительные 35 млн долларов, которые пойдут на расчеты с Абрамовичем.

фото stihi.ru

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