Агитаторы ПР предлагали школьникам поиграть в боулинг Тимошенко и Луценко

{1-}В Крыму агитаторы от Партии регионов в Крыму предлагали школьникам поиграть в подобие боулинга против политических оппонентов. Об этом свидетельствует видео, снятое очевидцами, сообщают "Комментарии".

На кеглях разместили фото лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, экс-премьера Юрия Луценко, кандидата Льва Миримского и др.

На такое развлечение в минувшее воскресенье пригласили родителей вместе с их детьми в одну из школ, где проходила ярмарка.

"У входа в учебное заведение развернули массовое действие под партийными флагами. А школьникам предложили вот такое развлечение", - отмечает автор видео.

На такое развлечение в минувшее воскресенье пригласили родителей вместе с их детьми в одну из школ, где проходила ярмарка.

"У входа в учебное заведение развернули массовое действие под партийными флагами. А школьникам предложили вот такое развлечение", - отмечает автор видео.

Напомним, ранее сегодня во Львове на улице Ивана Франко неизвестные напали на агитаторов Партии регионов и применили против них слезоточивый газ.

Фото nr2.ru

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