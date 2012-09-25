Янукович доволен динамикой отношений Украина-НАТО

{1-}Украина довольна динамикой отношений с НАТО. Об этом сказал президент Виктор Янукович в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в рамках 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), передает УНИАН.
"Мы в целом довольны динамикой отношений с НАТО и, в частности, политическим диалогом на наивысшем уровне", - сказал он.
Янукович пригласил Расмуссена посетить Украину и предположил, что этот визит может состояться после выборов Верховной Рады, которые пройдут 28 октября.
Напомним, Президент Виктор Янукович осуществляет рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Фото president.gov.ua
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