Янукович доволен динамикой отношений Украина-НАТО

{1-}Украина довольна динамикой отношений с НАТО. Об этом сказал президент Виктор Янукович в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в рамках 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), передает УНИАН.



"Мы в целом довольны динамикой отношений с НАТО и, в частности, политическим диалогом на наивысшем уровне", - сказал он.



Янукович пригласил Расмуссена посетить Украину и предположил, что этот визит может состояться после выборов Верховной Рады, которые пройдут 28 октября.



Напомним, Президент Виктор Янукович осуществляет рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото president.gov.ua

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