В Египте мусульманского проповедника обвиняют в оскорблении христиан

{1-}Исламского проповедника, директора спутникового телеканала Аль-Умма шейха Абу-Ислама обвиняют в оскорблении христианства. В связи с выдвинутыми обвинениями, египетская прокуратура вызвала богослова в суд.

Основная часть обвинения сводится к тому, что шейх разорвал и сжег часть Евангелие во время недавних протестных акций у посольства США в Каире, сообщает РИА Новости.

Абу-Ислам и его сын, который также должен предстать перед судом по тому же обвинению, приняли участие в манифестации у американской дипмиссии в знак протеста против создания в США антиисламского фильма "Невинность мусульман".

По данным СМИ, в создании скандальной киноленты участвовали несколько христиан-коптов, переехавших из Египта в США и в настоящее время проживающих на территории Соединенных Штатов. Один из них, Накула Бейсил Накула, сейчас вместе с семьей бежал из своего дома в Калифорнии.

Напомним, антизападные настроения в мусульманском мире направлены в основном против США, однако их подогрела публикация карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

В то же время, Charlie Hebdo продал весь свой тираж еще в среду, но издательство решило опубликовать еще 70 тысяч копий 21 сентября, ко времени пятничных молитв в мечетях.

В Египте имам Ахмед Фуад Ашуш издал фетву, требующую убить всех, кто участвовал в создании антиисламского фильма «Невинность мусульман».

Также «Главред» сообщал, что «Аль-Каида» в странах исламского Магриба призвала мусульман убивать либо выдворять американских дипломатов в качестве мести за снятый в США антиисламский фильм «Невинность мусульман».

Фото: savelievfm.livejournal.com

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