Янукович надеется на демократичные выборы

{1-}Президент Виктор Янукович надеется, что предстоящие парламентские выборы пройдут в соответствии с демократическими стандартами. Также президент подчеркнул важность непредубежденности наблюдателей за выборами. Об этом он сказал на встрече с президентом Финляндии Саули Вяйнямё Нийнистё во вторник в Нью-Йорке, передает Интерфакс-Украина.



"У нас 28 октября выборы в Верховную Раду, будут и представители Финляндии", - сказал Янукович.



"Мы надеемся, что эти выборы завершатся справедливо, открыто и демократично. Для нас очень важно, чтобы позиция Финляндии была непредубежденной", - подчеркнул украинский президент.



Во время переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.



Янукович, в частности, отметил активизацию торгово-экономических отношений между Украиной и Финляндией.



Кроме того, Янукович сообщил, что до конца текущего года в Украину с визитом прибудет премьер-министр Финляндии.



"Премьер-министр Азаров пригласил премьер-министра Финляндии, и я надеюсь, этот визит состоится в 2012 году", - сказал он.



По словам главы украинского государства, 25 октября пройдет заседание межправительственной украинско-финской рабочей группы. Янукович также сообщил, что в начале 2013 года планируется визит в Украину министра иностранных дел Финляндии.

Как сообщаел Главред, в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном в рамках 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Виктор Янукович заявил, что Украина довольна динамикой развития отношений Украина-НАТО

Напомним, Президент Виктор Янукович осуществляет рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото president.gov.ua

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