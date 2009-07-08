Игорь Пукшин: «Если бы Президент хотел в прошлом году провести выборы, они были бы проведены»

С одной стороны, деятельность Пукшина на должности заместителя главы СП по правовым вопросам дала немало поводов для того, чтобы обвинять Банковую в пренебрежении законом и давлении на суды. С другой - нельзя не признать, что именно приход в Секретариат Балоги и его команды, в которую входил и Пукшин, позволил Президенту изменить стратегию, хотя бы на время став эффективным главой государства, который бывает прав или не прав, но принимает решения и идет к намеченной цели. Сам Пукшин, говоря о своей работе на Банковой, сравнивает ее с адвокатской - использованием норм права для защиты клиента, в данном случае главы государства.



Сегодня пути его и Виктора Балоги разошлись. Но не до конца: офисы партии «Единый центр» и адвокатской фирмы «Пукшин и партнеры», в которую вернулся Игорь Гелярович, расположены в одном здании. Сам Пукшин называет это чистой случайностью: мол, купили помещение раньше, чем туда въехал ЕЦ. В то же время не исключает, что когда-нибудь вернется в политику и признаёт, что часть юристов его компании уже сейчас заняты работой одного из избирательных штабов.



После беседы с «Главредом» Игорь Пукшин чрезвычайно придирчиво подошел к вычитке интервью, в частности, в вопросах о его роли в прошлогоднем преследовании Давида Жвании, и заметно сократил свои ответы на вопросы, касавшиеся удачной организации парламентской избирательной кампании 2007 года и неудачной 2008-го. Очевидно, придет время, когда Игорь Гелярович сможет откровеннее говорить и об этих историях. Впрочем, даже в том окончательном варианте, который дошел до редакции, есть что почитать...



-- «Наша команда работала эффективно, потому что она быстро принимала решения»



Игорь Гелярович, ваше заявление об увольнении с поста заместителя главы Секретариата Президента вы прокомментировали тем, что не считаете возможным работать в команде новой главы Секретариата. У вас с ней какие-то политические разногласия или человеческие?



Нет. Ни политических разногласий, ни человеческих. В течение первой недели работы нового руководителя я оценил, как этот руководитель работает, как организовывает работу, и понял, что не смогу работать при таких подходах... А заявления об увольнении написали все заместители Виктора Балоги, кроме одного, который тогда был в отпуске, - чтобы создать надлежащие условия для прихода нового руководителя в Секретариат Президента.



Можно ли все-таки уточнить, чем именно подходы Веры Ивановны отличаются от подходов Виктора Ивановича?



Давайте этот вопрос оставим без комментария. Это ведь уже переход на личности. Будем оценивать по результатам работы.



В прессе была информация об обвинениях в использовании вами факсимиле главы Секретариата Президента...



Я впервые от вас об этом слышу.



А как насчет истории, изложенной «Украинской правдой», где Вера Ивановна в официальном письме сообщила, что за подготовку конкретного подписанного ею распоряжения отвечал Игорь Гелярович Пукшин, а она его не подписывала?



Это фактическое признание того, что правая рука не знает, что делает левая. Вы прекрасно понимаете, что факсимиле руководителя такого уровня может быть только у чрезвычайно приближенных лиц. Если у меня на протяжении недели с момента назначения нового главы Секретариата не было ни одной встречи с руководителем, то об использовании мной факсимиле Веры Ивановны не может быть и речи.



Как вы вообще попали на работу в Секретариат Президента? Почему в октябре 2006 года вас Виктор Иванович, насколько я понимаю, пригласил на эту работу?



Мы не один год были знакомы с Виктором Балогой. Компания, которой я тогда руководил, была его адвокатом по ряду дел. Кроме того, я и адвокаты, работавшие в моей компании, приложили определенные усилия в судебном процессе в Верховном Суде относительно выборов Президента в 2004 году.



Какие тогда ставились перед вами задачи, кроме организации определенной рутинной юридической работы Секретариата? На время вашего прихода Президент и правительство находились, по сути, в жестком клинче. Спрошу прямо: брали ли вас под реализацию возможного президентского указа о роспуске Верховной Рады?



Нет. Никакие условия не ставились, я просто должен был отвечать за правовой блок вопросов, которые будут возникать перед Президентом.



То есть в процессе работы возник ряд вопросов. Например, я увидел, что указы, которые издает Президент, невозможно оперативно обнародовать, поскольку издание «Офіційний вісник» было ликвидировано. Поэтому поставил вопрос о необходимости возобновления такого издания, как «Офіційний вісник» с единственной целью - чтобы можно было вовремя и официально опубликовывать нормативные акты, издаваемые Президентом. Думаю, что указ Президента о роспуске парламента в первом номере «Офіційного вісника» был напечатан случайно.



Другой пример: я предполагал, что возникнет проблема защиты интересов Президента в судах общей юрисдикции. Интересы главы государства представляло Министерство юстиции. Возможно, это и хорошо, потому что у Минюста есть свои управления в области, его специалистам проще выезжать для решения споров в апелляционные или районные суды. Но именно в ответственный момент Министерство юстиции могло, например, признать иск, не посоветовавшись с Президентом. Вы помните в 2007 году судебные иски в суд Кабинета Министров Украины к Президенту Украины? В данном случае Минюст в одном лице представлял бы и истца, и ответчика. Поэтому я предложил создать в Секретариате Президента службу, которая представляла бы интересы главы государства в судах. Это опять-таки, эффективно сработало, когда был роспуск парламента в 2007 году. Однако я это делал с единственной целью надлежащей защиты главы государства в судах общей юрисдикции.



Как бы вы могли оценить работу команды, в которой работали на Банковой?



Это лучше оценивать со стороны. Когда ты в процессе, трудно давать оценку самому себе или команде, в которой ты работаешь. Единственное, что могу сказать: я считаю, что команда работала эффективно, потому что она быстро принимала решения. Правильные - неправильные, это нужно давать оценку специалистам, политикам, но Президент должен работать как эффективный менеджер и своевременно принимать решения. Перед ним возникают вопросы, и он обязан их решать.



Какие у вас сейчас отношения с Виктором Балогой?



Думаю, нормальные. Он останется в большой политике, я буду заниматься своей любимой профессией - адвокатской деятельностью.



Вы остаетесь членом партии «Народный союз «Наша Украина»?



А я им и не был.



Во время выборов 2006 года вы фигурировали в списке блока «Наша Украина» как член именно этой партии...



А я говорю, что не вступал ни в одну партию, даже членом КПСС не был.



Хотел бы вас попросить прокомментировать инцидент, произошедший в Швейцарии в ночь на 29 декабря прошлого года. Тогда СМИ писали о пожаре, в результате которого вроде бы пострадал Виктор Балога и члены его семьи. Писали, что в том же доме были и вы.



Был.



Вы можете рассказать, что там на самом деле стряслось? Версий тогда выдвигалось много - от неисправности проводки до покушения на жизнь. Почему, когда в Украине стали ходить по этому поводу разные слухи, вплоть до того, что в результате этого инцидента пострадал Президент, вокруг него сохранялась такая атмосфера таинственности?



Почему вы считаете, что сохранялась тайна? Я не счел необходимым выходить на брифинг и рассказывать, что было покушение. А события разворачивались таким образом: мы, три семьи, поехали отдыхать, кататься на лыжах...



Кто там еще был?



Демченко Руслан Михайлович (руководитель офиса Президента. – Ред.) с женой. Мы поехали кататься на лыжах, сняли отдельный деревянный домик. Если в хронологическом порядке рассказывать, то мы вечером 29 декабря прошлого года поужинали. Камин потух быстро, где-то в полвосьмого, а мы еще сидели, разговаривали до часов двенадцати по местному времени.



В двенадцать десять - двенадцать пятнадцать мы пошли спать, а через 20 минут я услышал крик жены, что нечем дышать, вставай. Мы быстро поднялись, я открыл дверь, и меня ударило волной огня и дыма. Мы выпрыгнули со второго этажа через окно. Последним, кто выпрыгивал из деревянного дома, был я. Мы даже вещи не успели забрать с собой...



Пожарники, которые тушили этот дом, были удивлены, что он горит синим пламенем. Создавалось впечатление что горит газ или дерево обработано какими-то химическими веществами, чтобы быстрее горело.



Сейчас расследование продолжается? Держите ли вы это дело если не на контроле, то хотя бы в поле зрения?



Я интересовался месяца три назад, мне сообщили, что еще продолжается экспертиза. Кроме того, нам сообщили, что нашей вины нет. Жду заключения экспертизы и окончания следствия…



А у вас есть какие-то подозрения относительно данного случая? Как вы его объясняете сами для себя?



Что касается лично меня, то я сомневаюсь, что это меня преследовали.



-- «Я не исключаю, что конституционные изменения 2004 года можно упразднить»



Когда вы написали заявление об уходе, Виктор Ющенко его удовлетворил со словами: «Хочется свежей крови в хорошем смысле этого слова». Тогда еще подумалось: по-видимому, много он вашей крови попил, что теперь говорит о свежей. Как вы сами оцениваете свою работу на Виктора Ющенко, особенно в свете того, что Виктор Балога сейчас достаточно жестко критикует Виктора Андреевича?



Это политика. Я считаю, что я эффективно работал и выполнял те задачи, которые передо мной возникали и передо мной ставились.



Но Виктора Ющенко мало кто называет эффективным Президентом...



Я с уважением отношусь к Виктору Андреевичу. У Ющенко есть свои достоинства и свои недостатки, и вы как журналист прекрасно это знаете и видите. Но взгляните на другую сторону: за последние три года он сильно вырос.



Я не хочу защищать его, но мы привыкли всегда искать плохое. Смотрите, когда человек баллотировался в президенты, его отравили. Он была на грани жизни и смерти и поборол смерть. Первые два года, думаю, ему было очень трудно. Возможно, даже работал он мало времени...



На мой взгляд, были утрачены колоссальные потенциальные возможности. Кроме того, наложилось и то, что, по моему мнению, неконституционным способом была изменена Конституция. Властный треугольник был разбалансирован. Возможно, даже специально был заложен принцип распределения власти таким образом, чтобы в ней постоянно возникали внутренние конфликты. Конфликты между правительством, Президентом и коалицией.



Я настаивал, чтобы эта конституционная реформа была отменена, было подготовлено соответствующее конституционное представление. Я вам больше скажу, оно было даже Президентом подписано еще в январе 2007 года. Да, по определенным политическим мотивам оно не было внесено в Конституционный суд. Но я более чем уверен, что если бы эти конституционные изменения не вступили бы силу или эту политическую реформу упразднили, ситуация во властном политическом треугольнике развивалась бы совсем по-другому.



То есть вы допускаете, что те конституционные изменения 2004 года все еще можно упразднить?



Скажу так: я не исключаю возможность, что конституционные изменения 2004 года можно упразднить в Конституционном суде.



То есть можно допустить, что новоизбранный в 2010 году Президент сможет упразднить политреформу-2004?



Президент может упразднить политическую реформу исключительно через Конституционный суд, в который должен обратиться с соответствующим конституционным представлением. В случае необходимости я даже могу подарить ему соответствующее подготовленное конституционное представление, подготовленное еще в январе 2007 года.



Виктора Ющенко называют человеком, не играющим в командную игру. Имеется в виду, что у него была одна команда, собранная на Банковой, вторая - если ее можно назвать командой - это «Наша Украина», в которой все время менялись векторы: она то сближалась с Юлией Тимошенко, то возвращалась к Президенту... Ощущали ли вы какой-то дискомфорт от того, что Ющенко на самом деле не является до конца игроком исключительно одной команды?



Я не хотел бы сейчас рассматривать вопрос командности… Понимаете, глава государства видел те задачи, которые хотел видеть, и ставил те задачи, которые, по его мнению, нужно было решать.



Например, я считаю, что Президент должен заботиться об истории, заботиться о настоящем страны и о будущем. Но я думаю, что он должен, условно говоря, из своего рабочего времени пять процентов тратить на историю, двадцать процентов - на решение сегодняшних проблем и семьдесят пять - тратить как глава государства на будущее страны.



На месте Президента я бы строил те институции, которые бы работали и планировали то, как страна будет двигаться через год, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать лет. Я хотел бы работать на будущее.



В принципе, я кое-что предлагал. Что-то из того получалось, что-то не получалось. Я считал, что нам надо было создать Совет стратегических инициатив, который в разных сферах и отраслях разрабатывал бы предложения, как стране развиваться в перспективе. Он бы утверждал определенные программы, проекты, чтобы страна двигалась. Нам нужна перспектива! А когда не было работы на перспективу, а была, скажем так, постоянная ситуация конфликта с правительством, то это не плюс ни премьеру, ни Президенту.



За время работы в Секретариате Президента вы были причастны к реализации многих проектов. Чем из реализованного на Банковой вы можете гордиться как тем, что действительно удалось лучше всего?



Хвастаться, конечно, некорректно, но сделано было действительно очень много. Нам не хватит и трех часов, чтобы рассказать об этом.



Я убежден, один из таких проектов - это Конституция, которую внес Президент на рассмотрение в парламент.



На протяжении двух последних лет Президент достаточно часто возвращался к теме Конституции, были очень много совещаний-консультаций с его участием, но не было, скажем так, последнего толчка, чтобы довести это дело до конца. Я считаю, что именно это дело взял на себя я...



В Секретариате я не был ответственным за разработку Конституции. Но в начале марта этого года на одной из встреч с Президентом состоялся разговор относительно будущей Конституции, и мне было поручено в кратчайшие сроки организовать работу по завершению подготовки изменений к Основному Закону.



Для меня было принципиально убедить Президента в том, что Украине нужен двухпалатный парламент, потому что я считаю, что это - единственное спасение для нашей политической жизни и стабильности в государстве. Второй важный для меня пункт - это децентрализация власти и создание реальных институтов местного самоуправления, ликвидация исполнительного дуализма и внедрение при этом принципа субсидиарности. Третье - это чтобы были четче выписаны нормы, касающиеся прав и свобод человека и гражданина.



Хочу сказать, что в течение двух лет я лично заказывал пятерым разным авторам, специалистам в сфере конституционного права, написать свое виденье Конституции. Эти проекты Конституции передавались в соответствующие службы Секретариата. Хочу подчеркнуть, что в Секретариате работают хорошие специалисты в сфере конституционного права. Поэтому очень легко было организовать работу по доработке проекта Конституции.



Обращаясь с посланием к ВРУ, 31 марта этого года Президент внес представление проекта Конституции в парламент.



Как я вижу, у президентского проекта Конституции в настоящий момент уже есть несколько отцов. Владимир Шаповал в интервью «Главреду» говорил, что 90% этого документа - это наработки его группы. Марина Ставнийчук говорит, что в основу президентского проекта легли разработки Национального конституционного совета, где она была секретарем...



Меня не интересует, кто автор, меня интересует результат. Я люблю работать не на процесс, а на результат.



Вас не волновало, что политики не дают этой Конституции никаких шансов на принятие? В парламенте часто можно услышать, что даже если бы это была идеальная, самая лучшая Конституция, она перебрала бы на себя рейтинг Президента, составляющий сейчас около 3%...



Подождите, я перед собой видел задачу предложить модель, как выйти из ситуации, в настоящий момент сложившейся в Украине. Проект есть, внес его Президент, и я прекрасно понимаю, что этот проект Конституции не будет принят в этом парламенте.



Но мы не можем исключать, что в ближайшее время, условно говоря, после президентских выборов, будут проведены парламентские выборы, и новоизбранный глава государства и новоизбранный парламент найдут понимание в вопросе изменений Конституции. Этот проект может быть рассмотрен в новом парламенте.



Оппоненты Виктора Ющенко беспощадно критиковали положения его проекта, обеспечивающие Президенту гарантированное место в сенате. Это и в самом деле выглядело как-то нескромно...



Эта идея принадлежала Виктору Ющенко. Как по мне, это и некоторые другие острые положения были предложены специально как раз с целью такой критики, чтобы позже можно было садиться за стол, обсуждать, снимать их и принимать проект в парламенте.



-- «Я считал, что должен использовать нормы права в интересах защиты института Президента. И я это делал»



Часто вашим наиболее удачным проектом, реализованным на Банковой, называют проведение досрочных выборов в Верховную Раду в 2007 году. Когда все говорили, что это нереально, что парламент работает, 240 депутатов принимают какие-то решения, правительство настроено против вас, вам, тем не менее, удалось провести эти досрочные выборы. Как бы вы лично оценили свою роль в том, что они все-таки состоялись?



Это, опять же, следует оценивать со стороны. Я прекрасно понимал, что предлагал юридические механизмы решения любых вопросов. Но не нужно переоценивать мою роль. Большую роль играл глава Секретариата, который успешно находил идеи и претворял их в жизнь.



В ходе реализации плана по доведению до выборов-2007 Банковая реализовала несколько креативных замыслов, например переподчинение Внутренних войск, увольнение судей Конституционного суда, увольнение с должности Генпрокурора Святослава Пискуна за несложение депутатского мандата, которые называли, мягко говоря, неоднозначными. Вас лично называли причастным к тому, что в Украине право стало вторичным по отношению к политической целесообразности, а на практике реализовывался принцип «закон, как дышло: куда повернул, туда и вышло». На какое-то время в СМИ фамилия Пукшин превратилась в имя нарицательное, символ такой деятельности. Как вы относились к подобным обвинениям тогда и как относитесь теперь?



Понимаете, я - адвокат. Меня пригласили работать и защищать институт Президента. Я считал, что должен использовать нормы права в интересах защиты этого института. И я это делал.



Работа адвоката - это поиск оптимального пути решения тех проблем, которые есть у клиента. Адвокатская профессия творческая.



Возьмите свою профессию, она тоже творческая, то есть вы тоже, когда берете интервью или пишете статью, находите определенные моменты, которые хотите показать сильнее, на которых хотите акцентировать внимание.



Для примера возьмем тернопольские выборы. Верховная Рада приняла постановление, которым упразднила выборы в Тернополе. Где его оспаривать? В Киеве. Вот такой технический момент - если бы его оспаривали в Киеве, судились бы, наверно, по сегодняшний день, правда? И выборы не состоялись бы. Идем дальше. Обжаловать в Конституционном суде? Вы видите, когда только получили решение КС по этому делу?



То есть возник вопрос - провести законные выборы. Как? Оптимальный путь: окружная избирательная комиссия выполняет постановление парламента и отменяет выборы. Политическая партия оспаривает это постановление, уже не в Киеве, а идет в окружной суд по месту нахождения окружной избирательной комиссии. И слушается это дело не по общему законодательству, а по избирательному - то есть в сокращенные сроки рассмотрения, и потому быстро рассматривается.



А в Кодексе административного судопроизводства есть норма: если суд рассматривает решение и видит несоответствие нормативно-правового акта Конституции, закону, суд применяет правовой акт, имеющий высшую юридическую силу...



А если бы тогда, в 2007 году, вы были, грубо говоря, членом команды, адвокатом Виктора Януковича, вы могли бы добиться того, что выборы все-таки не были бы проведены?



Считаю, этот вопрос неуместен.



Во время тех же событий и позже вас обвиняли в давлении на суды. Не в последнюю очередь из-за событий в 2007 году уровень доверия населения к судебной власти катастрофически упал...



Непроведение в течение последних пяти лет судебной реформы повлекло за собой недоверие населения к судебной ветви власти. Камнем преткновения при проведении судебной реформы является единственный вопрос - кто будет назначать председателей суда. Хочу подчеркнуть, что с мая 2007 года Президент не назначает председателей судов. Поэтому какие-либо разговоры о давлении на судей со стороны Секретариата были безосновательными.



Но как это соотносится, скажем, с событиями 2007-го и 2008 годов в Печерском районном суде? Там при странных обстоятельствах в 2007 году председателем назначается судья Отрош, а после, в 2008-м, как пишут СМИ, вы с депутатом Бондыком, чуть ли не выломав дверь, выталкиваете ее оттуда и приводите старого председателя - Колесниченко...



Было исполнено решение суда. О Бондыке мне ничего не известно.



То есть это чисто случайно, что именно в это время Президент издал указ о роспуске парламента, который так и не был исполнен. А "бютовцы" тогда утверждали, что на самом деле Президенту стратегически важно захватить плацдарм в Печерском районном суде...



Избирательные дела рассматривают административные суды, отнюдь не общие.



В 2007 году вы работали в тесной связке с такими же адвокатами - представителями БЮТ. Говорят даже, что на Банковой был создан своеобразный штаб, в который кроме вас входили Андрей Портнов, Виктор Швец…



Мне не было известно о наличии такого штаба.



А какое-то неформальное общение в вашем кругу?



Неформальное общение есть и по сей день. Я и сейчас со многими юристами общаюсь.



А тогда была ли какая-то координация деятельности между юристами с Банковой и представителями БЮТ?



Об этом мне не известно.



Уже чуть больше, чем через год после проведения выборов 2007 года, вам пришлось столкнуться с той командой в другом подобном противостоянии...



Я вам скажу, если бы Президент хотел осенью прошлого года провести выборы, они были бы проведены. Было бы желание главы государства - выборы были бы проведены.



Но как? Парламент же отказался выделять средства…



Юридические варианты были, и выборы были бы проведены.



Когда в таком случае Президент дал задний ход?



Мне трудно сказать. Хотя, как по мне, выборы в парламент нужно было проводить.



-- «Сомневаюсь, что пошел бы в команду Балоги»



Юриспруденцию часто называют точной наукой. Но в то же время значительная часть вашей публичной деятельности - и это можно легко проследить по сайту Президента - заключалась в критике правительства. Почему ничего из этого не было подтверждено юридически, через суды? Почему просто огромное количество бездоказательных обвинений, шедших с Банковой в адрес правительства, заставили общество сформировать какие-то стереотипы о том, что Банковая целеустремленно «мочит» Тимошенко? Почему вы как юрист, знающий, что такое презумпция невиновности, занимались, по сути, чисто политической риторикой?



Предъявлять обвинение - в компетенции других органов. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что политическая реформа 2004 года заложила конфликт во властном треугольнике. При существующем распределении властных полномочий, независимо от фамилии премьера и Президента, будет в дальнейшем прослеживаться взаимная критика и обвинения друг друга.



Вы еще в начале года критиковали газовые договоренности, которые, как теперь уже очевидно для всех, на самом деле на столь идеальные, как нам рассказывали в январе. Тогда вы говорили, что эти договоренности можно аннулировать, даже несмотря на возможное нежелание России это делать. Готовы ли вы подписаться под этим тезисом сейчас?



Я не хотел бы быть настолько категоричным. Любое соглашение, противоречащее законодательству, может быть признано недействительным.



Тогда вы говорили о возможности его отмены по причине несправедливости прописанных в нем условий относительно Украины.



Да, это можно сделать через Стокгольмский суд. На сайте Секретариата вы найдете анализ, оценки и увидите, что для этого действительно есть основания. Но нужно смотреть, насколько политически и экономически обоснованно начинать такой судебный процесс. На мой взгляд, по поводу газовых соглашений с Россией целесообразнее вести диалог, находить компромисс, чтобы изменить дискриминационные условия договора по отношению к Украине.



Один из заместителей главы Секретариата Андрей Кислинский в августе прошлого года сделал заявление о том, что премьер может быть причастен к государственной измене. Вы действительно считаете, что это возможно? Тогда он высказывал свою личную позицию или позицию Секретариата, то есть той команды, к которой тогда принадлежали и вы?



Я не могу отвечать за Андрея Кислинского.



В свое время вы заявили о том, что прямо или косвенно Жвания помог Ющенко пообедать диоксином.



Я высказывал позицию не личную, а от имени Президента...



Вы действительно считаете, что Жвания причастен к отравлению Ющенко?



Этим вопросом занимается следствие Генеральной прокуратуры. Я не владею и не могу владеть материалами следствия.



Как вы думаете, почему до сих пор дело не завершено?



Это вопрос скорее к Генеральной прокуратуре.



Собираетесь ли вы возвращаться в политику?



Все возможно. Я этого не исключаю. В настоящий момент я хочу возобновить работу адвокатской компании, вернуться к ней. Потому что когда я пошел на работу в Секретариат, то поставил задачу, чтобы компания с моим именем была реорганизована, а мое имя не использовалось, чтобы не было никаких обвинений, которые могли бы навредить Президенту. То есть из этих соображений я ликвидировал компанию. Сейчас я ее возобновил, со вчерашнего дня (разговор происходил 3 июля. – Ред.) она уже зарегистрирована. Во-первых, я хочу поработать на себя. Во-вторых, почитать профессиональную и художественную литературу, которой у меня дома накопилось уже больше сотни единиц. В-третьих, в конце концов, буду зарабатывать деньги.



Если речь идет о возвращении в политику в качестве, как мы уже говорили выше, адвоката, то есть ли у вас какие-то предубеждения относительно того, в чью команду вы бы не пошли?



Однозначно. Я не пойду к тем политикам, которые не умеют говорить правду, не умеют придерживаться взятых на себя обязательств. Хотелось бы работать с теми политиками, которые будут заботиться о сильном украинском государстве. Для себя я еще не принял решение, как и с кем работать политически. Я еще не сделал этот выбор.



Условно говоря, есть три команды, которые на ближайших выборах могут стать победителями...



Не исключено, что может быть еще кто-то другой.



Не исключено?



Любые выборы оптимально проводить весной или осенью, но нежелательно летом или зимой, особенно в праздничные январские дни. Именно ввиду того, что выборы будут проходить в январе, сложно оценивать потенциальную возможность участников президентской гонки.



А если бы Виктор Иванович Балога выдвигался в Президенты и сказал вам: «Иди в мою команду»?



Я сомневаюсь.



Сомневаетесь, что предложил бы, или сомневаетесь, что пошли бы к нему?



Сомневаюсь, что пошел бы. Ведь это будет конфликт интересов в компании, поскольку часть юристов и партнеров компании уже сегодня задействованы в работе одного из избирательных штабов.