Юристы назвали операции беспилотников США в Пакистане терактами

{1-}Операции беспилотников США в Пакистане по эффекту сопоставимы с террористическими актами. К такому выводу пришли исследователи с юридических факультетов Университета Нью-Йорка и Стэнфорда.

Исследование описывается в работе "Жизнь под беспилотниками: Смерти, ранения и травмы мирных пакистанцев в ходе операций американских беспилотников", о которой пишет Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Guardian.

США д ля мирных пакистанцев и не нарушаются ли при этом нормы международного права. Авторы исследования поставили перед собой цель установить, насколько опасны авиаударыля мирных пакистанцев и не нарушаются ли при этом нормы международного права.

убитых в результате авиаударов, очевидцы операций беспилотников, нынешние и бывшие члены пакистанского правительства, представители крупнейших партий Пакистана, юристы, медики, работники гуманитарных организаций, правозащитники и журналисты. В рамках исследования было проведено более 130 интервью. В числе респондентов были жертвы авиаударов, родственники раненых ив результате авиаударов, очевидцы операций беспилотников, нынешние и бывшие члены пакистанского правительства, представители крупнейших партий Пакистана, юристы, медики, работники гуманитарных организаций, правозащитники и журналисты.

сопоставимы с терактами. Авторы работы пришли к выводам, что "беспилотные войны" по своему эффекту"Беспилотники летают над населенными пунктами на северо-востоке Пакистана круглосуточно и без предупреждения наносят удары по домам, транспортным средствам, общественным местам, - говорится в докладе. - Их присутствие вызывает у мужчин, женщин и детей постоянное чувство беспокойства и наносит психологические травмы".

Нередко пакистанцы, которые становятся свидетелями авиаудара, боятся прийти на помощь пострадавшим, так как беспилотники регулярно наносят удары по спасателям, пишут авторы доклада. Кроме того, родственники людей, погибших в результате операций беспилотников, часто боятся присутствовать на похоронах своих близких, так как беспилотники наносят удары и по участникам похорон.

Отмечается также, что, исходя из сообщений СМИ и отчетов американских спецслужб, судить о реальных результатах "беспилотной войны" нельзя. Так, американское правительство редко признает факт убийства мирных жителей и регулярно занижает число убитых среди гражданского населения. Созданию иллюзии борьбы с террористами способствует ряд уловок: в частности, в официальных отчетах все убитые мужчины, достигшие совершеннолетия, фигурируют как "боевики", независимо от того, являлись они ими или нет.

Таким образом, авторы доклада не считают "беспилотную войну", официальной целью которой провозглашаются террористы, оправданной и призывают мировое сообщество осудить администрацию президента США Барака Обамы за авиаудары в Пакистане.

Это не первый претендующий на независимость отчет о результатах "беспилотной войны" в Пакистане. В 2011 году британское Бюро журналистских расследований опубликовало свой доклад, в котором, в частности, сообщалось, что американские спецслужбы значительно занижают число убитых мирных жителей. Сообщалось, что с 2004 года, когда был нанесен первый удар с беспилотника, жертвами налетов стали как минимум 2292 человека, из них 385 - мирные жители.