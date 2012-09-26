Янукович встретился с Обамой и договорился о добыче газа

Президент Украины Виктор Янукович в ходе визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорк провел встречу с Президентом США Бараком Обамой.

Встреча состоялась вечером 25 сентября на официальном приеме главы Белого Дома, передает официальный сайт главы государства.

Как сообщил украинский лидер, неформальное общение было недолгим. Во время разговора Обама поинтересовался ходом поставок оборудования для ядерной лаборатории в Харькове.

«Я сказал, что оборудование поступает по графику», - заявил Януковичи, в свою очередь пожелал Бараку Обаме успеха на выборах, которые состоятся в США в ноябре текущего года.

«Я сказал, что мы тоже готовимся к выборам и надеемся, что они будут демократичными», - отметил глава государства.

Кроме официального приема, украинский президент встретился с президентом компании «Шеврон» Гарри Лукеттом, который, как и руководство другого энергетического гиганта — «Эксон Мобил», прислал Януковичу письмо с просьбой о встрече во время визита в США.

«Шеврон» выиграл тендер на разработку Олешского месторождения сланцевого газа во Львовской области, и на встрече с Януковичем состоялись последние переговоры накануне подписания контракта.

С «Эксон Мобил», которая выиграла тендер по разведке и разработке Скифского месторождения на Черноморском шельфе, подписание контракта намечено на ближайшее время.

При этом министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, который также участвовал во встрече, заявил, что оба контракта планируют подписать в ноябре.

По словам министра, месторождения планируют ввести в строй в 2015 году. Ожидается, что добытый там газ, половина которого будет принадлежать Украине, на 70% перекроет потребности страны в импортном топливе. Причем ожидается, что газ из этих месторождений будет стоить 120 долларов за тысячу кубометров — в 3,5 раза дешевле того, что мы сейчас платим «Газпрому».

Напомним, как сообщал «Главред», Янукович провел встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте и генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном. Также украинский президент присутствовал на официальном ланче, который устраивал генсек ООН Пан Ги Мун.

На 26 сентября запланирована встреча Януковича с президентом Австрии Хайнцем Фишером и выступление на Генассамблее ООН.

Фото: president.gov.ua

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