Хорошковский договорился о новом кредите в Европе

{1-} Первый вице-премьер Валерий Хорошковский в ходе визита в Брюссель договорился о выделении кредита в 610 миллионов евро, передает «Коммерсант-Украина».

Как заявили в Кабмине, деньги выделит Еврокомиссия, которую Хорошковский, по его словам, сумел убедить в выполнении Киевом всех критериев для получения кредита.

При этом еврокомиссары не готовы документально зафиксировать договоренность и допускают выделение средств после выборов Рады, если наблюдатели признают их демократичными.

Отметим, что 25 сентября представительство Евросоюза в Украине обнародовало информацию об итогах встречи Валерия Хорошковского с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

При этом наиболее жесткая дискуссия на переговорах касалась другой темы: накануне визита Хорошковского в Брюссель Кабмин попытался выполнить критерии, установленные ЕС для возобновления финансовой помощи Киеву. С этой целью Конституционная ассамблея утвердила законопроект о расширении конституционных полномочий Счетной палаты.

В Кабмине заверили, что это привело к успеху в переговорах о разблокировании макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро. По словам источников, Киеву удалось доказать свое соответствие всем техническим условиям, зафиксированным в двусторонних документах.

«Мы выполнили все критерии для подписания меморандума с ЕС. Оставался последний пункт – мы должны были начать конституционную процедуру по изменению полномочий Счетной палаты, и мы ее начали»,- заявил источник в Кабмине.

Как стало известно, финансовая помощь предполагает выделение европейскими финансовыми институциями льготного кредита на 25 лет.

«По этой программе кредитуются страны, у которых есть значительный дефицит в торговле с Евросоюзом. Фактически ЕС дает взаймы для того, чтобы мы сохраняли возможность покупать европейские товары. Именно поэтому у них столь привлекательные условия»,- рассказал один из украинских дипломатов.

Ранее в Киеве надеялись разблокировать секторальную бюджетную поддержку (на сегодня заморожено 167 млн евро), но в этом вопросе переговоры не принесли успеха, поскольку главное требование ЕС – о приведении закона о госзакупках к европейским нормам – осталось не выполнено.

На переговорах по финансовой помощи развернулась дискуссия о том, выполнено ли требование о «сотрудничестве с Международным валютным фондом».

Украинская сторона нашла юридическую зацепку – в двусторонних документах говорится, что у страны-получателя должна быть «программа с МВФ», но не уточняются требования об успешности сотрудничества с фондом.

«У нас есть программа, просто по ней не выделяются транши. В терминологии МВФ нашу программу нельзя даже назвать «приостановленной» - она по-прежнему «действующая»,- уверен источник.

Еврокомиссия согласилась с доводами Киева, но выдвинула дополнительное политическое условие для запуска программы: «В итоге они заявили: окей, подпишем меморандум, но после выборов. Сначала необходимо увидеть, как вы их проведете».

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