Янукович: закон о клевете был ошибкой

{1-} Президент Украины Виктор Янукович назвал ошибкой принятие Радой скандального закона о клевете.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Вы же понимаете, что Журавский не случайно принял такое решение (отозвать закон о клевете – прим. ред.). Он услышал мою точку зрения, точку зрения своих однопартийцев. Такие решения принимать в спешке нельзя», - заявил Янукович на встрече с журналистами в Нью-Йорке.

Президент считает, что закон о клевете был личной ошибкой Журавского.

«Он хочет исправить ошибку, которую он сделал лично. А парламент, возможно, когда голосовали, они не до конца поняли это содержание», - предположил Янукович.

Кроме того, он заверил, что власть исключительно внимательна законопроектам, которые касаются выполнения Украиной обязательств перед Советом Европы.

«Мы должны в Украине применять европейские стандарты по всем направлениям», - резюмировал президент.

Напомним, как сообщал «Главред», Виталий Журавский предложил отменить решение Верховной Рады о принятии в первом чтении закона об усилении ответственности за клевету.

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