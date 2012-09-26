Янукович: закон о клевете был ошибкой

{1-} Президент Украины Виктор Янукович назвал ошибкой принятие Радой скандального закона о клевете.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
«Вы же понимаете, что Журавский не случайно принял такое решение (отозвать закон о клевете – прим. ред.). Он услышал мою точку зрения, точку зрения своих однопартийцев. Такие решения принимать в спешке нельзя», - заявил Янукович на встрече с журналистами в Нью-Йорке.
Президент считает, что закон о клевете был личной ошибкой Журавского.
«Он хочет исправить ошибку, которую он сделал лично. А парламент, возможно, когда голосовали, они не до конца поняли это содержание», - предположил Янукович.
Кроме того, он заверил, что власть исключительно внимательна законопроектам, которые касаются выполнения Украиной обязательств перед Советом Европы.
«Мы должны в Украине применять европейские стандарты по всем направлениям», - резюмировал президент.
Напомним, как сообщал «Главред», Виталий Журавский предложил отменить решение Верховной Рады о принятии в первом чтении закона об усилении ответственности за клевету.
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