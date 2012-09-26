В Мадриде протестующие штурмовали парламент

{1-} В Мадриде вечером 25 сентября произошли ожесточенные столкновения протестующих с полицией.
Группа манифестантов попыталась прорвать оцепление у здания парламента, которое заранее было окружено двойным кольцом заграждений, передает ВВС.
Полиция применила дубинки и задержали 15 человек, еще 9 обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы.
Протестующие выражали свое недовольство экономической политикой правительства, которую поддерживают депутаты парламента от правящей Народной партии.
Как выяснилось, многих протестующих доставляли в Мадрид из регионов на автобусах.
Напомним, правительство Испании проводит политику сокращения зарплат и повышения налогов в надежде снизить размер государственного долга.
Фото, видео: wikipedia.org, vesti.ru
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