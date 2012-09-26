В Украине пенсии повысятся на 12 гривен

{1-} Уровень минимальной пенсии в Украине с 1 октября повышен на 12 гривен – с 844 до 856 гривен.

Кроме того, с 1 октября повысятся также государственные социальные выплаты и оклады бюджетников – в четвертый раз за год, передает «Сегодня».

В прошлый раз социальные выплаты повышались в июле. Напомним, по решению Кабмина, в 2012 году прожиточный минимум и связанные с ним выплаты повышаются с 1 января, с 1 апреля, с 1 июля, с 1 октября и с 1 декабря.

В июле минимальная зарплата выросла на 8 гривен, а с 1 октября – на 16 гривен. Минимальная пенсия в июле повысилась на 6 гривен.

Также с 1 октября увеличились выплаты на рождение ребенка – на 390 гривен, с 27 510 до 27 900 гривен, 1 июля эта помощь повысилась на 180 гривен.

На рождение второго ребенка добавят 780 гривен, и сумма выплаты составит 55 800, а на третьего и каждого следующего ребенка родители получат на 1560 гривен больше – 111 600 гривен.

Такая щедрость объясняется тем, что социальные выплаты привязаны к инфляции. А эксперты прогнозируют, что по итогам года она составит 9-9,5%, поэтому и добавки более существенные, чем летом (весной инфляция была на уровне 0—0,1%).

фото: bagnet.org

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