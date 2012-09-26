В Ливии похищен арсенал Каддафи - ракеты могут попасть к террористам

26 сентября 2012, 09:27

{1-}В ливийском городе Бенгази с базы вооруженного формирования «Раф-Аллах ас-Сахати» похищены переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), представляющие угрозу для гражданских самолетов. Комментируя происшествие, командующий группировкой Исмаил Салаби рассказал, пропажу ПЗРК обнаружили после того, как база была захвачена демонстрантами, требовавшими немедленного разоружения исламистов.

По словам лидера группировки «Раф-Аллах ас-Сахати», кроме «большого количества» ПЗРК теплового наведения на цель с базы также пропали до двух тысяч единиц стрелкового оружия. При этом Салаби сказал, что не готов предполагать, какие именно силы захватили боеприпасы, но не исключил, что они могли попасть в руки террористов, активизировавшихся в Ливии в период недавних военных действий. По подсчетам США, на ливийской территории в том числе сейчас действуют, боевики группировки «Аль-Каида в странах Магриба», пишут Вести.ру.

США предполагают, что на территории Ливии «гуляют» несколько сотен неучтенных ПЗРК, захваченных мятежниками у войск Каддафи. Ситуацию усложняет то, что главную угрозу орудия представляют именно для гражданских самолетов: военные судна оснащены системами защиты от таких комплексов.

В настоящее время власти Ливии формируют национальную армию и пытаются добиться, чтобы отряды повстанцев сдали оружие, наводнившее страну в период внутриполитического конфликта. Кроме того, на повестке дня выявление возможной деятельности террористов, а также контроль за нераспространением ПЗРК и химического оружия, оставшегося от режима Каддафи.

Нападение на консульство США в Бенгази, где погиб посол Кристофер Стивенс, привело, по словам одного из сотрудников ЦРУ, к «катастрофической потере для разведки», которая была вынуждена эвакуировать свою резидентуру из этого ливийского города.

Тем не менее, один из американских официальных представителей заявил газете New York Times, что «Соединенные Штаты не лишились своих глаз в Бенгази и восточной Ливии». Сбор разведывательных данных продолжается там как с помощью технических средств, в том числе спутниковой разведки, так и благодаря «информаторам на местах». Белый дом и госдепартамент пока не прокомментировали это заявление.

Опасения по поводу использования террористами арсенала Каддафи, в значительной мере состоящего из российского оружия, американцы высказывали уже неоднократно. Прошлой осенью Вашингтон выделил ливийским властям 40 млн долларов на выкуп ПЗРК, похищенных ливийскими революционерами с армейских складов после свержения Каддафи. Тем не менее часть ПЗРК все же попала за рубеж или до сих пор скрывается повстанцами.

В августе СМИ писали о том, что новые власти Ливии снабжают Свободную сирийскую армию (ССА) легким и стрелковым вооружением, в том числе российскими зенитно-ракетными комплексами «Игла». Британская газета The Sunday Times сообщала, что тайные поставки вооружений из Ливии приобрели масштабный характер. По данным источников, оружие доставляется сирийским повстанцам через ливанский порт Триполи, откуда его забирают бойцы ССА, сообщает Коммерсантъ.

По мнению экспертов, ливийское оружие, помимо Сирии, может всплыть как в Мали, где при поддержке Запада готовится международная миротворческая операция против исламистов, так и в Афганистане, Ираке и Йемене. В июне высказывались предположения, что Россия может принять участие в военной международной операции против террористической группировки «Аль-Каида» и сепаратистов-туарегов на севере Мали.

К военной операции в Мали уже готовится Франция, так как правительство Франсуа Олланда видит в малийском кризисе угрозу своей национальной безопасности. По данным французских СМИ, в этой африканской стране уже находится группа из 100 спецназовцев Иностранного легиона, на помощь которым в ближайшее время Париж отправит спецназ морской пехоты. Операцию на севере Мали планируется завершить в течение нескольких месяцев.

фото: vesti.ru

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