Кабмин готовится продать «Нафтогаз» и еще 1200 объектов - СМИ

{1-} Кабинет министров готовится к приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и ряда других важнейших предприятий, передает «Коммерсант-Украина».

Об этом говорится в изменениях к закону об объектах, не подлежащих приватизации.

В списке запрещенных к приватизации объектов предлагается оставить 300 предприятий, а 1200 направить на продажу. Среди них – монополисты НАК «Нафтогаз Украины», «Черноморнефтегаз», «Укринтерэнерго» и «Укрспецтрансгаз», ГАО «Магистральные трубопроводы «Дружба» .

Также документ предполагает масштабную приватизацию угольных шахт: в собственности государства в Донецкой области останется 11 предприятий, а в Луганской – 7.

Кроме того, предлагается провести массовую приватизацию спиртзаводов, радиотелевизионных передающих центров и книжно-журнальных издательств.

Частными предлагается сделать почти все спортивные базы, бассейны и стадионы, за исключением предприятия, которое управляет киевским Дворцом спорта, НСК «Олимпийский» и «Львов-Ареной».

Фото: dpo.gubkin.ru

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