Янукович: не нам давать оценку американскому Сенату

{1-}Президент Виктор Янукович заявил, что оценки Государственного департамента и Белого дома несколько различаются от резолюции, принятой Сенатом США.

Однако, по его словам, надо относиться серьезно к резолюции Сената США, которая призывает освободить Тимошенко и запретить въезд в США чиновникам, причастным к процессу против экс-премьера, сообщает пресс-служба главы государства.

"Заангажированная, незаангажированная, была она принята по процедуре, не по процедуре - не нам давать оценку американскому Сенату. Ему оценку дают американцы", - сказал он.

Резолюция США по Тимошенко: шекспировские страсти

Президент также считает, что проведение в Украине честных и демократических парламентских выборов даст новый импульс развития отношений со США и странами Европейского Союза.

"Закончатся выборы - начнутся новые, восстановленные отношения со многими странами ЕС и с Соединенными Штатами Америки", - сказал Янукович.

«Сегодня Украина проходит очередной тест на зрелость – так что парламентские выборы должны состояться на уровне, не хуже, чем предыдущие. Власть больше, чем кто-либо, заинтересована, чтобы эти выборы были оценены как честные, прозрачные и демократические", - сказал он.

Как сообщал «Главред» ранее, Сенат США поддержал резолюцию по Украине, в которой содержится требование к украинской власти немедленно освободить Тимошенко.

Также в резолюции говорится о призыве ввести санкции в виде запрета на выдачу виз всем лицам, причастным к заключению Тимошенко.

Фото: president.gov.ua

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